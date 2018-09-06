У маршрутках Києва проїзд незабаром може подорожчати до 10 гривень. Самі перевізники обґрунтовують це падінням гривні і зростанням цін.
Дивися повний текст У Києві знову може подорожчати проїзд у маршрутках - експерти.
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 13:33
У Києві знову може подорожчати проїзд у маршрутках -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві знову може подорожчати проїзд у маршрутках - експерти.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 13:33
Шож они раньше не подняли, ведь было же предсказание, что за общественным транспортом подтянутся маршрутки?
Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:43
Re: У Києві знову може подорожчати проїзд у маршрутках -...
Так это уже традиционно:
Вырос курс к зиме до 28 - поднимаем цены
Упал курс к лету до 26 - не заметили
Вырос курс к зиме до 28 - опять поднимаем цены
Упал курс к лету до 26 - снова не заметили
И так уже 3-й или 4-й год.
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