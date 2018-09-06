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У Києві знову може подорожчати
проїзд у маршрутках -...

У Києві знову може подорожчати проїзд у маршрутках -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 13:33

У Києві знову може подорожчати проїзд у маршрутках -...

Пропонуємо до обговорення:
У маршрутках Києва проїзд незабаром може подорожчати до 10 гривень. Самі перевізники обґрунтовують це падінням гривні і зростанням цін.

Дивися повний текст У Києві знову може подорожчати проїзд у маршрутках - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 13:33

Шож они раньше не подняли, ведь было же предсказание, что за общественным транспортом подтянутся маршрутки?
papazina
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:43

Re: У Києві знову може подорожчати проїзд у маршрутках -...

Так это уже традиционно:

Вырос курс к зиме до 28 - поднимаем цены
Упал курс к лету до 26 - не заметили
Вырос курс к зиме до 28 - опять поднимаем цены
Упал курс к лету до 26 - снова не заметили

И так уже 3-й или 4-й год.
Gastarbaiter
 
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