Члени угруповання проживають в Києві, Чернівцях, Одесі та Вознесенську.
Дивися повний текст СБУ припинила діяльність хакерів, які викрадали кошти з рахунків іноземних банків.
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 14:05
СБУ припинила діяльність хакерів, які викрадали кошти з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБУ припинила діяльність хакерів, які викрадали кошти з рахунків іноземних банків.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 14:05
..видать не того "дяди" хакнули счет..- "порошка" видать активі зацепили где-то в Белизе... :)
..а " пресекли деятельность международной хакерской группировки" - єто направить умелых пациков в "нужное" русло: там со счета неподконтрольного буржуя спионерить пару лямов, тут - вывести по-тихому в оффшоры выручку с Рошена через лазейки крипто-забацанные...
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