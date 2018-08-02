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СБУ припинила діяльність хакерів,
які викрадали кошти з...

СБУ припинила діяльність хакерів, які викрадали кошти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 14:05

СБУ припинила діяльність хакерів, які викрадали кошти з...

Пропонуємо до обговорення:
Члени угруповання проживають в Києві, Чернівцях, Одесі та Вознесенську.

Дивися повний текст СБУ припинила діяльність хакерів, які викрадали кошти з рахунків іноземних банків.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 14:05

..видать не того "дяди" хакнули счет..- "порошка" видать активі зацепили где-то в Белизе... :)
..а " пресекли деятельность международной хакерской группировки" - єто направить умелых пациков в "нужное" русло: там со счета неподконтрольного буржуя спионерить пару лямов, тут - вывести по-тихому в оффшоры выручку с Рошена через лазейки крипто-забацанные...
maestro71
 
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