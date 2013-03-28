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на тему Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.

Додано: П'ят 07 вер, 2018 14:54 Финансовая компания "UniGroup"

Финансовая Компания «UniGroup» предлагает кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости, расположенной в Киеве или в Киевской области до 40 км.

Ставка по кредиту 1,5% в месяц.

Срок кредитования может достигать до 10 лет, с правом пролонгации или досрочного погашения без штрафных санкций.

Каждый месяц оплачиваются только проценты, в конце срока действия договора Вы оплачиваете тело кредита. Так же возможно частичное, помесячное погашение тела кредита.

Сумма кредита от 30 000 грн до 50 000 000 грн. Получение денег возможно в евро, долларах или гривнах.

Рассмотрение объекта занимает 15 минут. Время оформления кредита занимает до 2 часов, в день обращения.

Кредит оформляется по договору займа и ипотеки у нотариуса.

Наличие задолженности по коммунальным платежам, а также кредитная история не будут препятствовать оформлению кредита. Так же мы не требуем справку о доходах.

Кредит выдается без предварительных оплат и страховок. Услуги нотариуса оплачиваются по факту сделки.

При необходимости, мы готовы Вам предоставить кредитный договор для предварительного ознакомления и согласования с Вашим юристом.

Получение кредита под залог недвижимости в Финансовой Компании «UniGroup», на сегодняшний день является оптимальным вариантом решения финансовых вопросов, связанных с крупными денежными суммами.

Фиксированная ставка, срок выдачи и сумма будут прописаны в договоре. Именно благодаря прозрачности сделки, скорости оформления заявки и соблюдению всех законодательных норм, клиенты обращаются в компанию «UniGroup» за ссудой.

Мы обеспечиваем полную конфиденциальность наших клиентов.

Мы задаем минимум вопросов и не афишируем никакую информацию о клиентах.

Личная информация, полученная от клиента, используется только в порядочных и достойных целях, ведь мы ценим ваше доверие.

Для того что бы получить кредит в финансовой компании «UniGroup» Вам необходимо всего лишь позвонить по указанным контактам, написать в вайбер или на электронную почту. Кредитный эксперт свяжется с Вами в течение нескольких минут для уточнения деталей, после чего назначит удобное для Вас время для подписания кредитного договора.

Больше информации на сайте компании

https://unigroup.kiev.ua/kredit-pod-zalog-kvartiry

Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)

e-mail:

https://www.facebook.com/UniGroupKredit/ Кредит под залог недвижимости без скрытых платежей! 1,5% в месяц за 2 часа!Финансовая Компания «UniGroup» предлагает кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости, расположенной в Киеве или в Киевской области до 40 км.Ставка по кредиту 1,5% в месяц.Срок кредитования может достигать до 10 лет, с правом пролонгации или досрочного погашения без штрафных санкций.Каждый месяц оплачиваются только проценты, в конце срока действия договора Вы оплачиваете тело кредита. Так же возможно частичное, помесячное погашение тела кредита.Сумма кредита от 30 000 грн до 50 000 000 грн. Получение денег возможно в евро, долларах или гривнах.Рассмотрение объекта занимает 15 минут. Время оформления кредита занимает до 2 часов, в день обращения.Кредит оформляется по договору займа и ипотеки у нотариуса.Наличие задолженности по коммунальным платежам, а также кредитная история не будут препятствовать оформлению кредита. Так же мы не требуем справку о доходах.Кредит выдается без предварительных оплат и страховок. Услуги нотариуса оплачиваются по факту сделки.При необходимости, мы готовы Вам предоставить кредитный договор для предварительного ознакомления и согласования с Вашим юристом.Получение кредита под залог недвижимости в Финансовой Компании «UniGroup», на сегодняшний день является оптимальным вариантом решения финансовых вопросов, связанных с крупными денежными суммами.Фиксированная ставка, срок выдачи и сумма будут прописаны в договоре. Именно благодаря прозрачности сделки, скорости оформления заявки и соблюдению всех законодательных норм, клиенты обращаются в компанию «UniGroup» за ссудой.Мы обеспечиваем полную конфиденциальность наших клиентов.Мы задаем минимум вопросов и не афишируем никакую информацию о клиентах.Личная информация, полученная от клиента, используется только в порядочных и достойных целях, ведь мы ценим ваше доверие.Для того что бы получить кредит в финансовой компании «UniGroup» Вам необходимо всего лишь позвонить по указанным контактам, написать в вайбер или на электронную почту. Кредитный эксперт свяжется с Вами в течение нескольких минут для уточнения деталей, после чего назначит удобное для Вас время для подписания кредитного договора.Больше информации на сайте компанииТел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)e-mail: unibrok@ukr.net UniGroup Повідомлень: 6 З нами з: 05.04.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. 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