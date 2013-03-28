RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Інше розміщення вільних
коштів та активів
/
Кредитні спілки та інше
/
Финансовая компания
"UniGroup"

Финансовая компания "UniGroup"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 14:54

Финансовая компания "UniGroup"

Кредит под залог недвижимости без скрытых платежей! 1,5% в месяц за 2 часа!
Финансовая Компания «UniGroup» предлагает кредит под залог квартиры, дома, коммерческой недвижимости, расположенной в Киеве или в Киевской области до 40 км.
Ставка по кредиту 1,5% в месяц.
Срок кредитования может достигать до 10 лет, с правом пролонгации или досрочного погашения без штрафных санкций.
Каждый месяц оплачиваются только проценты, в конце срока действия договора Вы оплачиваете тело кредита. Так же возможно частичное, помесячное погашение тела кредита.
Сумма кредита от 30 000 грн до 50 000 000 грн. Получение денег возможно в евро, долларах или гривнах.
Рассмотрение объекта занимает 15 минут. Время оформления кредита занимает до 2 часов, в день обращения.
Кредит оформляется по договору займа и ипотеки у нотариуса.
Наличие задолженности по коммунальным платежам, а также кредитная история не будут препятствовать оформлению кредита. Так же мы не требуем справку о доходах.
Кредит выдается без предварительных оплат и страховок. Услуги нотариуса оплачиваются по факту сделки.
При необходимости, мы готовы Вам предоставить кредитный договор для предварительного ознакомления и согласования с Вашим юристом.
Получение кредита под залог недвижимости в Финансовой Компании «UniGroup», на сегодняшний день является оптимальным вариантом решения финансовых вопросов, связанных с крупными денежными суммами.
Фиксированная ставка, срок выдачи и сумма будут прописаны в договоре. Именно благодаря прозрачности сделки, скорости оформления заявки и соблюдению всех законодательных норм, клиенты обращаются в компанию «UniGroup» за ссудой.
Мы обеспечиваем полную конфиденциальность наших клиентов.
Мы задаем минимум вопросов и не афишируем никакую информацию о клиентах.
Личная информация, полученная от клиента, используется только в порядочных и достойных целях, ведь мы ценим ваше доверие.
Для того что бы получить кредит в финансовой компании «UniGroup» Вам необходимо всего лишь позвонить по указанным контактам, написать в вайбер или на электронную почту. Кредитный эксперт свяжется с Вами в течение нескольких минут для уточнения деталей, после чего назначит удобное для Вас время для подписания кредитного договора.
Больше информации на сайте компании
https://unigroup.kiev.ua/kredit-pod-zalog-kvartiry
Тел.067-434-56-46 (viber), 073-434-56-46 (viber)
e-mail: unibrok@ukr.net
https://www.facebook.com/UniGroupKredit/
UniGroup
 
Повідомлень: 6
З нами з: 05.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредитні спілки "Київська", "Перша Київська"
Irinab » Чет 28 бер, 2013 23:30
2 9773
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 22:37
babaloo
Проблемный депозит в КС "Фортеця" 1 ... 200, 201, 202
Anonymous » Пон 16 бер, 2009 04:15
2019 380419
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:55
vvtk
Кредитный союз "Социум" 1, 2, 3
Anonymous » Пон 25 бер, 2013 15:04
26 17274
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 сер, 2016 16:16
Pargonis

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.