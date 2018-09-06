За 8 місяців поточного року видатки на пенсії зросли на 64,2 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Дивися повний текст Витрати на пенсії з початку року зросли на 64 млрд грн.
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:06
Витрати на пенсії з початку року зросли на 64 млрд грн
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Дивися повний текст Витрати на пенсії з початку року зросли на 64 млрд грн.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:06
Странно, а у моих родителей огромній стаж и пенсия за год не віросла ни на копейку.
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