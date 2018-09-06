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Витрати на пенсії з початку
року зросли на 64 млрд грн

Витрати на пенсії з початку року зросли на 64 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:06

Витрати на пенсії з початку року зросли на 64 млрд грн

Пропонуємо до обговорення:
За 8 місяців поточного року видатки на пенсії зросли на 64,2 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Дивися повний текст Витрати на пенсії з початку року зросли на 64 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:06

Странно, а у моих родителей огромній стаж и пенсия за год не віросла ни на копейку.
val1963766
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:43

Чесно страшного, он наверное не прокурор
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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