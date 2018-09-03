Після літнього підйому курсу гривні багато українців знову звернули увагу на вклади в іноземних валютах.
Дивися повний текст Депозити в доларах: де отримати підвищену ставку.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:40
Депозити в доларах: де отримати підвищену ставку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депозити в доларах: де отримати підвищену ставку.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:40
В качестве более доходной альтернативы долларовым депозитам можно рассмотреть покупку еврооблигаций. Правда для этого нужен брокерский счет за рубежом, для чего необходимо получить е-лицензию и вывести средства. Еще один нюанс - как правило, минимальная сумма инвестиции должна быть от 200 тыс. долларов США, правда есть и исключения - материнская структура Альфа-Банка выпустила еврооблигации (ИСИН XS1873231267) с минимальным лотом 45 тыс. долларов США, с доходностью до 8% годовых и без удержания налогов.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 16:04
Re: Депозити в доларах: де отримати підвищену ставку
а можно ссылку?
Додано: П'ят 07 вер, 2018 16:12
fb
tw
4 вересня 2018 року, компанія ABH Ukraine Limited – мажоритарний акціонер АТ «АЛЬФА-БАНК», яка володіє 90,1% акцій банку, здійснила два нових випуски єврооблігацій у вигляді кредитних нот (CLN – credit linked notes) на суму 4,5 млн дол. США (ISIN XS1873231267) та 9 млн дол. США (ISIN XS1873231341). За обома випусками строк погашення 4 березня 2021 року, ставка купону становить 7,5% річних зі щоквартальною виплатою. Мінімальні лоти придбання становить 45 тис. дол. США та 90 тис. дол. США відповідно.
Дані випуски єврооблігацій стали першими в своєму роді випусками компанії ABH Ukraine з мінімальними лотами менше 100 тис. дол. США, що робить дані випуски цікавим та високодохідним інструментом інвестування, зокрема для фізичних осіб з країн СНД.
Єврооблігації були випущені за правилами, визначеними у Положенні “S” Комісії з цінних паперів та бірж США.
Дванадцять успішних випусків єврооблігацій компанії ABH Ukraine з початку 2016 року демонструють суттєву зацікавленість інвесторів до пропозицій фінансових інструментів міжнародної банківської групи Альфа, представленої холдингом ABH Holdings S.A.
Раніше, в червні та вересні 2018 р., компанія ABH Ukraine Limited, в повному обсязі та згідно з графіком здійснила погашення випусків єврооблігацій на суми 50 млн дол. США та 30 млн. євро відповідно. Погашені єврооблігації були випущені у вигляді нот участі в кредиті за правилами, визначеними у Положенні “S” Комісії цінних паперів та бірж США з лістингом на Франкфуртській фондовій біржі.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 08 вер, 2018 22:37
Надо быть теми "иностранными инвесторами", что заняли нашей стране 700 лямов под 9.15% годовых на полгода. А если серьезно, послать нафиг бумагу, которую переоценили, взглянуть на торговый баланс США и динамику гос. долга и начать тарить недооцененное серебро, которое уже упало, фактически, до себестоимости добычи.
|