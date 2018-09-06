Зміни будуть відображені в проекті державного бюджету на 2019 рік
Дивися повний текст Гройсман назвав рівень мінімальної зарплати з січня 2019.
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:41
Гройсман назвав рівень мінімальної зарплати з січня 2019
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман назвав рівень мінімальної зарплати з січня 2019.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:41
считаю это тот уровень зарплаты, после которого любое следующее повышение должно сопровождаться снижением ЕСВ
Додано: П'ят 07 вер, 2018 16:58
При курсе доллара 41 грн в случае негативного сценария минималка всё равно будет 100 баксов. Если чуть больше (курс укрепится) - то перемога, ну а меньше 100 никак нельзя - то зрада...
Додано: П'ят 07 вер, 2018 22:31
Re: Гройсман назвав рівень мінімальної зарплати з січня 2019
Когда будет прожиточный такой, как его считают в 3-х кратном при расчете субсидий не имеющим дохода - 5286 гривень, тогда и будет хотя бы о чем начинать говорить.
А так, пусть Грося себе устроит подобное повышение.
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