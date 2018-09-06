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Гройсман назвав рівень
мінімальної зарплати з січня 2019

Гройсман назвав рівень мінімальної зарплати з січня 2019
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:41

Гройсман назвав рівень мінімальної зарплати з січня 2019

Пропонуємо до обговорення:
Зміни будуть відображені в проекті державного бюджету на 2019 рік

Дивися повний текст Гройсман назвав рівень мінімальної зарплати з січня 2019.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 15:41

считаю это тот уровень зарплаты, после которого любое следующее повышение должно сопровождаться снижением ЕСВ
fishman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 16:58

При курсе доллара 41 грн в случае негативного сценария минималка всё равно будет 100 баксов. Если чуть больше (курс укрепится) - то перемога, ну а меньше 100 никак нельзя - то зрада...
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 22:31

Re: Гройсман назвав рівень мінімальної зарплати з січня 2019

Когда будет прожиточный такой, как его считают в 3-х кратном при расчете субсидий не имеющим дохода - 5286 гривень, тогда и будет хотя бы о чем начинать говорить.
А так, пусть Грося себе устроит подобное повышение.
Black Jack - White Business
ruvex
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