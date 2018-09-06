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НАБУ хоче витратити 42 тисячі
гривень на аналіз соцмереж

НАБУ хоче витратити 42 тисячі гривень на аналіз соцмереж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 16:07

НАБУ хоче витратити 42 тисячі гривень на аналіз соцмереж

Пропонуємо до обговорення:
Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю послуг з моніторингу та аналізу соціальних мереж за 42 тис. гривень.

Дивися повний текст НАБУ хоче витратити 42 тисячі гривень на аналіз соцмереж.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 16:07

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