Національне антикорупційне бюро оголосило тендер на закупівлю послуг з моніторингу та аналізу соціальних мереж за 42 тис. гривень.
Дивися повний текст НАБУ хоче витратити 42 тисячі гривень на аналіз соцмереж.
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 16:07
НАБУ хоче витратити 42 тисячі гривень на аналіз соцмереж
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАБУ хоче витратити 42 тисячі гривень на аналіз соцмереж.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 16:07
Ну очень им хочется, стать очередным "большим братом"...
Посмотрим - как получится.
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