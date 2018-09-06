На півдні Польщі у місті Жарки, що у Мишковському повіті Сілезького воєводства, сталась аварія на газопроводі. Про це у п'ятницю, 7 вересня, повідомляє RMF24.
Дивися повний текст У Польщі сталась аварія на газопроводі.
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:29
У Польщі сталась аварія на газопроводі
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Дивися повний текст У Польщі сталась аварія на газопроводі.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:29
И после этого будут говорить о более стабильных поставках газа через Польшу, а не по "Свереному потоку 2"?
Додано: П'ят 07 вер, 2018 18:49
Интересное сравнение - работающего газопровода с несуществующим.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 07 вер, 2018 20:48
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