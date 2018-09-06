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У Польщі сталась
аварія на газопроводі

У Польщі сталась аварія на газопроводі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:29

У Польщі сталась аварія на газопроводі

Пропонуємо до обговорення:
На півдні Польщі у місті Жарки, що у Мишковському повіті Сілезького воєводства, сталась аварія на газопроводі. Про це у п'ятницю, 7 вересня, повідомляє RMF24.

Дивися повний текст У Польщі сталась аварія на газопроводі.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 17:29

И после этого будут говорить о более стабильных поставках газа через Польшу, а не по "Свереному потоку 2"?
link654
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 18:49

  link654 написав:И после этого будут говорить о более стабильных поставках газа через Польшу, а не по "Свереному потоку 2"?


Интересное сравнение - работающего газопровода с несуществующим.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 20:48

  link654 написав:И после этого будут говорить о более стабильных поставках газа через Польшу, а не по "Свереному потоку 2"?

Ото лишь бы что-то п...дануть?
Какая школа возле магистрального газопровода может быть? Обычная труба на улице. Меняли и что-то повредили.
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