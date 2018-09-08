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"Божевільні, жадібні виплати":
Гройсман про зарплати в...

"Божевільні, жадібні виплати": Гройсман про зарплати в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 18:09

"Божевільні, жадібні виплати": Гройсман про зарплати в...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запропонував переглянути заробітні плати компанії "Нафтогаз-України".

Дивися повний текст \"Божевільні, жадібні виплати\": Гройсман про зарплати в \"Нафтогазі\".
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 18:09

А как вольдемар думает? Как люди вопринимают премьера пи**?
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 19:23

лимон гривен в месяц министру зарплата нормальная, значит, в стране где средняя зарплата 10000, это не жадность...
kentavr
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Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 20:18

В нищей стране горстка ур** обворовает весь народ. Еще критикують голодомор!
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 00:31

  Дикий не Дикий написав:В нищей стране горстка ур** обворовает весь народ. Еще критикують голодомор!

У них свои реформы, с фактором улучшения. Роттердам+, RAB-тариф, осталось ввести Holodomor+.
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 05:46

  kentavr написав:лимон гривен в месяц министру зарплата нормальная, значит, в стране где средняя зарплата 10000, это не жадность...


Тс-с-с, только тихо.
А то вдруг Грося узнает.

Заместитель Генерального прокурора Юрий Столярчук, получил зарплату в августе в 3,5 раза больше, чем в предыдущие месяцы, и в 13 раз больше, чем его оклад. Это 425 340 гривен.

В предыдущие месяцы 2018-го Столярчук получал заработную плату - около 116 тысяч гривен. При этом оклад заместителя Луценко - лишь 32 тысячи гривен, остальная часть заработной платы в ГПУ - это надбавки, доплаты, материальная помощь и премии. При этом с февраля 2018 года заместитель генпрокурора стабильно получал одну и ту же сумму – 116 380 гривен, однако в августе размер надбавки существенно вырос.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 12:34

Через пол-года заметил?
Что год предвыборный с Премьером то творит
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 15:24

  antey1969 написав:Через пол-года заметил?
Что год предвыборный с Премьером то творит


А в это самое время:
https://censor.net.ua/resonance/3084805 ... lavoyi_gfs

Как Гройсман спас таможенника от уголовного дела? Назначил главой ГФС!
Ю.Бутусов
Это просто невероятно звучит, но Кабмин Украины сделал это. Премьер-министр В.Гройсман назначил руководить Государственной фискальной службой начальника Одесской таможни Александра Власова, отстраненного от должности в результате уголовного дела о воровстве контейнеров на Одесской таможне и незаконном пропуске грузов, и является одним из фигурантов уголовного дела, которое ведет ГФС!
Мы часто критикуем власть за несовершенные решения, но иногда бывают такие случаи такого конкретного беспредела, к которым трудно подобрать эпитеты.

Вчера премьер-министр Владимир Гройсман назначил исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы начальника Одесской таможни Александра Власова.

Как Гройсман спас таможенника от уголовного дела? Назначил главой ГФС! 01

Удивляют три факта:

1. Это назначение является незаконным - ведь Власов не является заместителем главы ГФС, и его нельзя назначать исполняющим обязанности председателя. Его надо назначить заместителем, чтобы появились основания что-либо замещать. Предыдущий и.о. Продан был вначале назначен и.о. заместителя. Здесь законные процедуры проигнорированы.

2. Назначение Власова означает спасение Власова от уголовного дела, которое расследует Генеральная прокуратура и налоговая милиция ГФС о краже контейнеров на Одесской таможне. Теперь, получается, что Власову подчинены следователи и оперативники, которые раскрыли и задокументировали беспредел и колоссальную коррупцию на Одесской таможне.

3. Александр Власов 22 августа приказом и.о. главы ГФС М.Продана отстранен от исполнения обязанностей главы Одесской таможни, в результате уголовного дела и задержания группы лиц, которые незаконно провезли через Одесскую таможню десятки контейнеров с грузами без всякой регистрации и каких-либо таможенных платежей! И теперь отстраненный от должности, свидетель преступления, который может стать подозреваемым, не выходя из отстранения на таможне назначен исполнять новые обязанности - во главе всей ГФС!

Это первый в истории Украины случай, когда главой ведомства назначен госслужащий, который в момент назначения был отстранен от должности, являясь фигурантом дела о коррупции!

Но все по порядку.

Кто такой Александр Власов?

Власову 46 лет. Он закончил Донецкое военно-политическое училище, но в армии не служил, сразу пошел на таможню. Сразу после победы Януковича на выборах в 2010-м Власов получает высокую должность - первый заместитель начальника внутренней безопасности налоговой администрации, в 2011-м его назначают заместителем директора департамента госзакупок в Минэкономразвития.

В зоне АТО 2 года был командиром спецподразделения "Фантом".

Казалось, война должна исправить человека...

Власов стал одним из доверенных лиц премьер-министра Гройсмана на таможне - именно он был назначен руководителем подразделения "черные сотни", которое, по мнению Гройсмана должно было победить коррупцию на таможне. Вот интервью Власова об этой работе.

Спустя два года глава таможенного подкомитета Верховной Рады Татьяна Острикова (фракция "Самопомич") обнародовала разгромные данные и показатели работы "черных сотен", что свидетельствует о полном провале проекта и невыполнении громко заявленных планов.

Тем не менее, на организованном Кабмином конкурсе Власов был назначен в мае 2017 года главой Одесской таможни - на главные торговые ворота страны, через которые идет основной поток грузов и собирается львиная доля налоговых поступлений.

8 августа на Одесской таможне началась крупнейшая операция Генеральной прокуратуры и налоговой милиции ГФС - оперативники обнаружили, что одна из крупнейших преступных группировок, во главе с бывшим таможенником, а ныне частным лицом Денисом Аминевым и прокурором Генеральной прокуратуры Сергеем Сердюком организовала кражу 37 контейнеров с нерастаможенным товаром на сумму 154 миллиона гривен. На видеозаписи, изъятой на таможенном посту №6 Одесской таможни, видно, как Денис Аминев, не имеющий права находиться на таможенном посту, руководит вывозом этих контейнеров при содействии сотрудников таможенного поста! Без всяких деклараций и уплаты налогов! Уверенность в безнаказанности полная - видео с камер никто не стирал, все открыто!

Возник колоссальный скандал, Аминев - один из крупнейших контрабандных баронов Украины, был задержан, ему установили залог в 30 миллионов гривен на период следствия.

22 августа и.о. главы ГФС Мирослав Продан заявил: "Я отдал поручение подразделению внутренней безопасности центрального аппарата ГФС на проведение служебного расследования. Для непредвзятости действий на период данного расследования отстранить руководителя Одесской таможни от выполнения им обязанностей". таким образом А.Власов отстранен на период следствия от должности - и понятно почему, чтобы не мешать следствию и не оказывать давление на своих подчиненных. Теперь и Власов и сотрудники таможенного поста являются свидетелями и подозреваемыми по делу, и расследование продолжается.

Скандал возник колоссальный, поскольку на пресс-конференции Продан обвинил в соучастии в краже контейнеров Генеральную прокуратуру Украины - и это правда, поскольку Аминев действует совместно с прокурором Сердюком.

Генеральная прокуратура заявила о выведении Сердюка за штат. А ГФС Власова за штат не вывела. Скандал приобрел государственный масштаб. Следственное управление финансовых расследований ГФС открыло досудебное следствие по статье 191 часть 5 по факту присвоения товарно-материальных ценностей.

И это дело не единственный скандал при Власове на Одесской таможне. 23 февраля СБУ задержала за вымогательство взятки пятерых сотрудников поста №5 и отдела противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни.

23 августа 2018-го Генеральная прокуратура открыла дело по статье 367 часть 2 и провела два обыска на Одесской и Ильичевской таможнях, а семи сотрудникам таможни предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением и содействии в уклонении от уплаты налогов при растаможке 128 контейнеров.

Неужели не очевидно, что масштабная системная коррупция, вскрытая в ходе арестов на таможенных постах № 5 и №6 Одесской таможни, происходила без ведома Власова? Неужели не очевидно, что тут надо не назначать в ГФС, а хотя бы ради приличия дождаться предварительных выводов следствия - ведь преступление совершено совсем недавно?

А теперь еще и неофициальная часть. Во главе таможни Власов известен среди предпринимателей как организатор ряда новых схем, по которым пока никаких дел не открыто и никто не задержан.

Как Гройсман спас таможенника от уголовного дела? Назначил главой ГФС! 02

Так, довольно известной стала схема импорта по заниженной стоимости автомобилей. 400 долларов на таможню - и тарифы снижаются. По такой схеме ввозится порядка 500-600 машин в месяц.

При экспорте сельхозпродукции на таможне действует ставка поборов - 0,1% от стоимости вывезенной продукции.

Разумеется, продолжаются и традиционные для Одесской таможни поборы с контейнеров с товарами широкого потребления - в месяц заходит 3-4 тысячи контейнеров, таможня берет от 150 долларов до 1500, в среднем. Но это, конечно, схема не самого Власова - в ней свою долю урывает и прокуратура и СБУ, и другие силовики.

Так что по Власову могут быть и новые дела. Вот только смогут ли нормально расследовать дело о коррупции на Одесской таможне следователи ГФС, если расследование теперь придется вести против их вновь назначенного начальника, от которого будет зависеть их карьера?!

Назначение Власова - признак утраты здравого смысла и дееспособности правительства Гройсмана, надеюсь, Верховная Рада даст оценку этому событию.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Наверняка россия предлагала им больше, лишь бы проиграли суд в Стокгольме, а они выиграли! А теперь Гройсмана жаба задавила... Чтобы он делал, если бы суд проиграли?
reef
 
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