Саудівська Аравія планує утримати ціну нафти в діапазоні 70-80 доларів за барель.
Дивися повний текст \"Потрібні гроші\": ЗМІ дізналися про \"нафтові\" плани Саудівської Аравії.
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 18:48
"Потрібні гроші": ЗМІ дізналися про "нафтові" плани...
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Дивися повний текст \"Потрібні гроші\": ЗМІ дізналися про \"нафтові\" плани Саудівської Аравії.
Додано: П'ят 07 вер, 2018 18:48
Так может они мировой кризис остановят? Тогда цена не упадет до 30-40 долл. ))
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