|
|
У Японії пройшло перше голосування на блокчейні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 вер, 2018 19:03
Пропонуємо до обговорення:
Першим в Японії випробувальним майданчиком став наукоград Цукуба. Місцеві мешканці оцінили нові проекти соціальної політики, фіксуючи голоси в цифровому реєстрі.
Дивися повний текст У Японії пройшло перше голосування на блокчейні
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84349
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 вер, 2018 19:03
Да, проблемы непреодолимые...
-
myshapiton
-
-
- Повідомлень: 2671
- З нами з: 30.11.15
- Подякував: 1468 раз.
- Подякували: 589 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор