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У Японії пройшло перше
голосування на блокчейні

У Японії пройшло перше голосування на блокчейні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 19:03

У Японії пройшло перше голосування на блокчейні

Пропонуємо до обговорення:
Першим в Японії випробувальним майданчиком став наукоград Цукуба. Місцеві мешканці оцінили нові проекти соціальної політики, фіксуючи голоси в цифровому реєстрі.

Дивися повний текст У Японії пройшло перше голосування на блокчейні.
R2
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