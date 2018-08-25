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Укрсиббанк тимчасово призупинить обслуговування карток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 вер, 2018 20:01
Пропонуємо до обговорення:
7 вересня Укрсиббанк поставить на паузу надання низки послуг. З 17:40 п'ятниці і до полудня суботи будуть відключені можливості поповнення депозитного та накопичувального рахунків, а також не можна буде в банку погасити кредит.
Дивися повний текст Укрсиббанк тимчасово призупинить обслуговування карток
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Додано: П'ят 07 вер, 2018 20:02
Вообще лучше читать сайт самого банка чем перекрученеые пересказы журнаглистов
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