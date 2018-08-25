RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрсиббанк тимчасово призупинить
обслуговування карток

Укрсиббанк тимчасово призупинить обслуговування карток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 20:01

Укрсиббанк тимчасово призупинить обслуговування карток

Пропонуємо до обговорення:
7 вересня Укрсиббанк поставить на паузу надання низки послуг. З 17:40 п'ятниці і до полудня суботи будуть відключені можливості поповнення депозитного та накопичувального рахунків, а також не можна буде в банку погасити кредит.

Дивися повний текст Укрсиббанк тимчасово призупинить обслуговування карток.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84350
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 20:02

Вообще лучше читать сайт самого банка чем перекрученеые пересказы журнаглистов
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 21843
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1087 раз.
Подякували: 4871 раз.
 
Профіль
5
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні понад 35 мільйонів активних банківських карток
R2 » П'ят 24 сер, 2018 15:55
3 213
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 сер, 2018 06:37
igorgumeniuk
Крим остаточно залишився без карток Visa і MasterCard – ЗМІ
R2 » Сер 15 сер, 2018 11:50
3 255
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 сер, 2018 13:24
redmax11
Банки перейдуть на віддалене обслуговування українців
R2 » Сер 06 чер, 2018 17:55
2 293
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 18:38
Деньги

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.