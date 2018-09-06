Про це йдеться на сайті Укроборонпрому.
Дивися повний текст В Україні ремонтуватимуть торпеди для ВМС Польщі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 07 вер, 2018 21:05
В Україні ремонтуватимуть торпеди для ВМС Польщі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні ремонтуватимуть торпеди для ВМС Польщі.
Додано: Суб 08 вер, 2018 17:50
Композитные материалы закупать за рубежом? Это нонсенс. Украина в 2013 году была лидером по разработке технологий производства композитов с заданными физическими свойствами.
Валюту украинцев перекачивают в Израиль.
Додано: Суб 08 вер, 2018 18:12
До 14 года Украина была лидером во всем, но бэндеры и хунта все испортили.
Додано: Суб 08 вер, 2018 19:31
Re: В Україні ремонтуватимуть торпеди для ВМС Польщі
ну вобщем семимильными шагами ... превращаемся в придаток по всем направлениям.... и бешено этим гордимся ... мол косточку то кидают....
|