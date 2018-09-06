RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні ремонтуватимуть
торпеди для ВМС Польщі

В Україні ремонтуватимуть торпеди для ВМС Польщі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 21:05

В Україні ремонтуватимуть торпеди для ВМС Польщі

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті Укроборонпрому.

Дивися повний текст В Україні ремонтуватимуть торпеди для ВМС Польщі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84349
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 вер, 2018 21:06

Лох не мамонт, лох не вымрет.
vitali_kalinin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 331
З нами з: 24.11.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 16:34

vitali_kalinin, це ви висловили ваше сподівання жити вічно?
Sharpe
 
Повідомлень: 225
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 17:50

Композитные материалы закупать за рубежом? Это нонсенс. Украина в 2013 году была лидером по разработке технологий производства композитов с заданными физическими свойствами.

Валюту украинцев перекачивают в Израиль.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 935
З нами з: 28.04.16
Подякував: 1592 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 18:12

  buratinyo написав:Композитные материалы закупать за рубежом? Это нонсенс. Украина в 2013 году была лидером по разработке технологий производства композитов с заданными физическими свойствами.

Валюту украинцев перекачивают в Израиль.

До 14 года Украина была лидером во всем, но бэндеры и хунта все испортили.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 84
З нами з: 10.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 19:31

Re: В Україні ремонтуватимуть торпеди для ВМС Польщі

ну вобщем семимильными шагами ... превращаемся в придаток по всем направлениям.... и бешено этим гордимся ... мол косточку то кидают....
svetoch-10
 
Повідомлень: 229
З нами з: 21.12.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні боротимуться зі схемами, коли працівників... 1, 2
R2 » П'ят 07 вер, 2018 11:32
12 598
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 21:03
cannabis_ua
Експерт пояснив, чим загрожує Україні "дешевий газ" 1 ... 5, 6, 7
R2 » Чет 06 вер, 2018 20:38
64 3605
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 20:39
freeze
У Польщі сталась аварія на газопроводі
R2 » П'ят 07 вер, 2018 17:29
3 129
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 20:48
Gastarbaiter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.