Про це заявив Абе в інтерв'ю газеті Nikkei Asia Review.
Дивися повний текст В Японії хочуть підвищити пенсійний вік до 70 років.
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Додано: Суб 08 вер, 2018 10:30
В Японії хочуть підвищити пенсійний вік до 70 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Японії хочуть підвищити пенсійний вік до 70 років.
Додано: Суб 08 вер, 2018 10:30
А наши куда смотрят. Нужно тоже повышать вслед за Японией, а то дыра в ПФ скоро станет черной
Додано: Суб 08 вер, 2018 11:54
Скоро нам начнут рассказывать как хорошо в Японии, и как неплохо бы перенять их опыт.
Пока только в одной сфере
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Суб 08 вер, 2018 15:36
Ну, снижение дефицита их Пенс. фонда понятно - в первое время уменьшится количество людей, получающих пенсию, а вот какая связь между повышением пенсионного возраста и "притормозить стремительное старение населения" ? Работающие 66-70-летние перестанут стареть и начнется омоложение нации ?
Додано: Суб 08 вер, 2018 20:44
жаль, что журналисты подобные новости освещают не полно, а только то что выгодно... что касается возраста выхода на пенсию всё выглядит не так категорично: "Если гражданину надоело ходить на работу, то уйти на покой можно с 60 лет. Но тогда сумма пенсии станет меньше на 0,5% за каждый месяц дополнительного отдыха. И наоборот, премия 0,7% накидывается на каждый месяц тем, кто решит работать после 65 и до 70-летия. Короче, если вы решите уйти на пенсию в 66 лет, то она увеличится на 8,4%. Для тех, кто дотянет вплотную до 70 лет, выплаты возрастут на 42%"...
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