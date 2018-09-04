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В Японії хочуть підвищити
пенсійний вік до 70 років

В Японії хочуть підвищити пенсійний вік до 70 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 10:30

В Японії хочуть підвищити пенсійний вік до 70 років

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Абе в інтерв'ю газеті Nikkei Asia Review.

Дивися повний текст В Японії хочуть підвищити пенсійний вік до 70 років.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 10:30

А наши куда смотрят. Нужно тоже повышать вслед за Японией, а то дыра в ПФ скоро станет черной
777serg87
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 11:54

Скоро нам начнут рассказывать как хорошо в Японии, и как неплохо бы перенять их опыт.
Пока только в одной сфере :)
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 13:27

Намёк понятен.
Shall
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 15:36

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ хочет повысить пенсионный возраст свыше 65 лет
...
Японский премьер заявил, что такие меры помогут решить две важные проблемы: притормозить стремительное старение населения и снизить дефицит Государственного пенсионного фонда Японии (GPIF).

Ну, снижение дефицита их Пенс. фонда понятно - в первое время уменьшится количество людей, получающих пенсию, а вот какая связь между повышением пенсионного возраста и "притормозить стремительное старение населения" ? Работающие 66-70-летние перестанут стареть и начнется омоложение нации ?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 20:44

жаль, что журналисты подобные новости освещают не полно, а только то что выгодно... что касается возраста выхода на пенсию всё выглядит не так категорично: "Если гражданину надоело ходить на работу, то уйти на покой можно с 60 лет. Но тогда сумма пенсии станет меньше на 0,5% за каждый месяц дополнительного отдыха. И наоборот, премия 0,7% накидывается на каждый месяц тем, кто решит работать после 65 и до 70-летия. Короче, если вы решите уйти на пенсию в 66 лет, то она увеличится на 8,4%. Для тех, кто дотянет вплотную до 70 лет, выплаты возрастут на 42%"...
Cler
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