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Гройсман повідомив, скільки
Україна витрачає щороку на...

Гройсман повідомив, скільки Україна витрачає щороку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 10:36

Гройсман повідомив, скільки Україна витрачає щороку на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Гройсман повідомив, скільки Україна витрачає щороку на обслуговування боргів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 10:36

Но у нас накоплено 50 млрд долл. внешних долгов. Кто брал эти деньги и куда девал – я до сих пор не могу понять. Все ты прекрасно понимаешь Вова, но хочется еще и еще урвать. Антикоррупционный суд давно уже можно было сделать, но тогда нужно делать и отдельную тюрьму....
777serg87
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 10:56

Ну спасибо Гройсмэну, что сообщил. А то никто не знал.
А дальше что? Понять и простить?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 13:37

  777serg87 написав:Но у нас накоплено 50 млрд долл. внешних долгов. Кто брал эти деньги и куда девал – я до сих пор не могу понять. Все ты прекрасно понимаешь Вова, но хочется еще и еще урвать. Антикоррупционный суд давно уже можно было сделать, но тогда нужно делать и отдельную тюрьму....

  Kudrjavuy написав:Дела о вертолётах для МВД, ВС, МЧС,.... Обростает новыми скандалами, но уже с конкретными цифрами:
http://ukrrudprom.com/news/Vyacheslav_B ... yatki.html
Вячеслав Богуслаев обвинил Арсена Авакова в получении 55 млн евро “отката” от Франции
[09:25 08 сентября 2018 года ]

Министерство внутренних дел Украины подписало договор с Францией на покупку 55 вертолетов. Техника предназначена для Нацполиции, ГСЧС, Погранслужбы и Нацгвардии. При этом руководство МВД заявило, что вертолеты, которые выпускает “Мотор Сич” не соответствует тактико-техническим и эксплуатационным требованиям. Нардеп, собственник “Мотор Сич” Вячеслав Богуслаев раскритиковал французские вертолеты и “намекнул” на то, что все дело не в качестве, а в “откате”, пишет 061.

Письмо министра внутренних дел Арсена Авакова в адрес нардепа Богуслаева опубликовало ИА “Українські новини”. Что касается позиции руководства запорожского завода, то ее он озвучивал ранее, во время пресс-конференции для запорожских СМИ, которая состоялась сразу после обысков СБУ.

В письме министра говорится, что французская авиакомпания предложила для Украины вертолеты (а также их техническую поддержку при эксплуатации ), которые в настоящее время имеют тактико-технические и эксплуатационные характеристики, которые отвечают актуальным потребностям ГСЧС, Нацполиции, Погранслужбы.

“Вертолеты АО “Мотор Сич” на сегодня не отвечают ведомственным тактико-техническим и эксплуатационным требованиям и нуждаются в значительных объемах финансирования для проведения их модернизации. Вертолеты Ми-8МСБ-В по своим характеристикам, в частности по мощности двигателей, грузоподъемности, дальности полета, значительно уступают вертолетам Н 225 французского производства. Специалисты Нацгвардии и ГСЧС, которые эксплуатируют вертолеты Ми-2МСБ и Ми-8 МСБ-В отмечают, что доукомплектование их современной авионикой, системами управления, спутниковой связи и т.д. приведет к необходимости изменений условий их хранения и значительно увеличит стоимость”, — говорится в письме Авакова.

Больше того, министр отметил, что модельный ряд вертолетов АО “Мотор Сич” включает модернизированные вертолеты типа Ми-2, Ми-2МСБ, Ми-8, Ми-8МСБ, Ми-8МТВ, Ми-8МТВ-МСБ, которые были выпущены в бывшем СССР в 1975-1989 гг. Вертолеты типа Ми-8МСБ-В являются результатом модернизации вертолетного типа Ми-8Т (Ми-9) 1970-х годов выпуска. Кроме того, ряд комплектующих изделий к указанным вертолетам (за исключением авиационных двигателей) производятся и поставляются авиапредприятиями страны-агрессора — РФ.

В то же время Богуслаев заявил, что неоднократно обращался к украинскому правительству с просьбой предоставить финансовую помощь предприятию в виде 300 млн долларов на три года.

“Мы сделаем новые вертолеты, абсолютно новые вертолеты. Но не находят для украинского вертолета. У нас разработчики от Чернигова до Харькова. Все молятся на нас, чтобы мы дали заказ на агрегаты, датчики, провода, приборы, но нет. Туда 400 млн евро можно разово, а нам — 300 млн на три года — нет. Вот такая политика”, — сказал Богуслаев.

Он также уверен, что при подписании договора с Францией не обошлось без “отката”.

“Когда покупают технику из бюджетных денег, всегда присутствует откат. Это общепризнанно всеми и во мире мероприятие. Очень удобно покупать за бюджетные деньги. Это неконтролируемое. Покупают не напрямую, а через фирму. Вспомните все мероприятия с рюкзаками и так далее”, — сказал нардеп.

Что касается качества техники, то, по мнению Богуслаева, отечественные вертолеты в разы лучше.

“Мы посмотрели на эти вертолеты (те, которые заказали у Франции). Это модели 1975-1976 года. Они прошли модернизацию. Если мы выпускаем вертолет с ресурсом 8 лет и наша техника стоит под открытым небом, то у них, обязательно ангарное хранение — 55 вертолетов — 55 ангаров. По полмиллиона, минимум, за каждый. Ресурс у них 1 год. Стоимость продления от 75 тысяч евро до 130 тысяч евро. То есть, каждый год из нашего с вами бюджетика 5,5 млн евро “чик” и во Францию. Умножите на 10 лет — 55 млн евро “вжик” и во Францию”, — сказал Вячеслав Богуслаев.

К слову, ранее президент Украины подписал закон, предусматривающий ратификацию соглашения с Францией о привлечении €475 млн кредита для закупки вертолетов.

Просчитать, с "паровозами" можно аж до "рюкзаков"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 21:27

Kudrjavuy спасибо. А это были бы новые рабочие места ! часть вернулась бы в бюджет налогами . Ну вобщем все понимают что даже если бы по дороге в "Мотор Сич" украли 20% -30% это все равно было бы выгодней чем отдавать в Европу ...
Какой никакой Экономический рост , рост ВВП и так далее ..в общем все понимают что лучше делать самому чем покупать хоть и у Дружественной Европы

Теперь по теме какой сейчас у нас весь долг $50 000 000 000 ?
$50 000 000 000 / украинцев допустим 38 000 000 =
сокращаем нули 50 000/38 = 1315$ долга на 1 украинца включая младенцев и пенсионеров ...
Берем маленькую семью из райцентра:
- муж жена(з\п по 6500 грн\мес у каждого)
- ребенок
- бабушка с пенсией 1450 грн
итого 14 050 грн\мес на четверых ! или грубо $ 500

два с половиной месяца конца лета, надо жить СЫРЫМИ овощами и фруктами с приусадебного участка , мыться в озере \ речке и мы ( Украина в целом) отдадим долг :) :)
или если разбить по $ 100 то можно отдавать года полтора два ( учитывая проценты) ..но жить придется пытаясь теми же овощами, но только уже можно вареными , но без масла

я понимаю что есть еще крупный бизнес и налоги с него, есть и люди с доходом поболее, но как "сферический конь в вакууме" это непонятно и не осязаемо
где ошибка то в расчетах ? или мы таки в такой глубокой жо..е ?

ЗЫ можно я разов отдам государству $1350 и мне больше не будут повышать тарифы и налоги следующих Х лет сколько там планируют отдавать долг ? Государство давай контракт заключим ? я тебе $1350 , а ты мне фьючерсов на газ, воду, электрику, центральное отопление и молочку на мой 5 летний объемом потребления по сегодняшней цене ? :D
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 22:30

yama
можно я разов отдам государству $1350

Цель мирового ростовщика --- загнать в долги.
Следующая цель --- не уменьшать тело кредита.
Так, что "No fate", как в фильме "терминатор 2" :D
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 23:10

yama
Не несите глупость!
1. платёжеспособные не более 8% ТРУДОСПОСОБНЫХ!
2. Их задача цены установить мировые, за исключением мировых З/П. для конкретных производителей в Украине ибо З/П составляет сегодня 6% от стоимости товара, тогда как даже в РФ - 22%.
3. Чиновничий аппарат сам себя плодит - бесполым образом. Где тогда прикажете им столоваться? По этой причине они и крадут, как в последний день.
Крадут уже откровенно, как с вертолётами и паровозами в аванс...

В то же время основной производитель(уголь-руда-метал-экспорт- 50% экспорта), не смотря на "Законы" и обицянки в полной ..опе. Нечем платить за школу, садик, одевать, кормить детей,.....
https://vchasnoua.com/donbass/57611-sha ... 35-mln-grn
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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