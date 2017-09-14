Гройсман повідомив, скільки Україна витрачає щороку на...

Вячеслав Богуслаев обвинил Арсена Авакова в получении 55 млн евро “отката” от Франции[09:25 08 сентября 2018 года ]Министерство внутренних дел Украины подписало договор с Францией на покупку 55 вертолетов. Техника предназначена для Нацполиции, ГСЧС, Погранслужбы и Нацгвардии. При этом руководство МВД заявило, что вертолеты, которые выпускает “Мотор Сич” не соответствует тактико-техническим и эксплуатационным требованиям. Нардеп, собственник “Мотор Сич” Вячеслав Богуслаев раскритиковал французские вертолеты и “намекнул” на то, что все дело не в качестве, а в “откате”, пишет 061.Письмо министра внутренних дел Арсена Авакова в адрес нардепа Богуслаева опубликовало ИА “Українські новини”. Что касается позиции руководства запорожского завода, то ее он озвучивал ранее, во время пресс-конференции для запорожских СМИ, которая состоялась сразу после обысков СБУ.В письме министра говорится, что французская авиакомпания предложила для Украины вертолеты (а также их техническую поддержку при эксплуатации ), которые в настоящее время имеют тактико-технические и эксплуатационные характеристики, которые отвечают актуальным потребностям ГСЧС, Нацполиции, Погранслужбы.“Вертолеты АО “Мотор Сич” на сегодня не отвечают ведомственным тактико-техническим и эксплуатационным требованиям и нуждаются в значительных объемах финансирования для проведения их модернизации. Вертолеты Ми-8МСБ-В по своим характеристикам, в частности по мощности двигателей, грузоподъемности, дальности полета, значительно уступают вертолетам Н 225 французского производства. Специалисты Нацгвардии и ГСЧС, которые эксплуатируют вертолеты Ми-2МСБ и Ми-8 МСБ-В отмечают, что доукомплектование их современной авионикой, системами управления, спутниковой связи и т.д. приведет к необходимости изменений условий их хранения и значительно увеличит стоимость”, — говорится в письме Авакова.Больше того, министр отметил, что модельный ряд вертолетов АО “Мотор Сич” включает модернизированные вертолеты типа Ми-2, Ми-2МСБ, Ми-8, Ми-8МСБ, Ми-8МТВ, Ми-8МТВ-МСБ, которые были выпущены в бывшем СССР в 1975-1989 гг. Вертолеты типа Ми-8МСБ-В являются результатом модернизации вертолетного типа Ми-8Т (Ми-9) 1970-х годов выпуска. Кроме того, ряд комплектующих изделий к указанным вертолетам (за исключением авиационных двигателей) производятся и поставляются авиапредприятиями страны-агрессора — РФ.В то же время Богуслаев заявил, что неоднократно обращался к украинскому правительству с просьбой предоставить финансовую помощь предприятию в виде 300 млн долларов на три года.“Мы сделаем новые вертолеты, абсолютно новые вертолеты. Но не находят для украинского вертолета. У нас разработчики от Чернигова до Харькова. Все молятся на нас, чтобы мы дали заказ на агрегаты, датчики, провода, приборы, но нет. Туда 400 млн евро можно разово, а нам — 300 млн на три года — нет. Вот такая политика”, — сказал Богуслаев.Он также уверен, что при подписании договора с Францией не обошлось без “отката”.“Когда покупают технику из бюджетных денег, всегда присутствует откат. Это общепризнанно всеми и во мире мероприятие. Очень удобно покупать за бюджетные деньги. Это неконтролируемое. Покупают не напрямую, а через фирму. Вспомните все мероприятия с рюкзаками и так далее”, — сказал нардеп.Что касается качества техники, то, по мнению Богуслаева, отечественные вертолеты в разы лучше.“Мы посмотрели на эти вертолеты (те, которые заказали у Франции). Это модели 1975-1976 года. Они прошли модернизацию. Если мы выпускаем вертолет с ресурсом 8 лет и наша техника стоит под открытым небом, то у них, обязательно ангарное хранение — 55 вертолетов — 55 ангаров. По полмиллиона, минимум, за каждый. Ресурс у них 1 год. Стоимость продления от 75 тысяч евро до 130 тысяч евро. То есть, каждый год из нашего с вами бюджетика 5,5 млн евро “чик” и во Францию. Умножите на 10 лет — 55 млн евро “вжик” и во Францию”, — сказал Вячеслав Богуслаев.К слову, ранее президент Украины подписал закон, предусматривающий ратификацию соглашения с Францией о привлечении €475 млн кредита для закупки вертолетов.