Гройсман повідомив, скільки Україна витрачає щороку на...
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Но у нас накоплено 50 млрд долл. внешних долгов. Кто брал эти деньги и куда девал – я до сих пор не могу понять. Все ты прекрасно понимаешь Вова, но хочется еще и еще урвать. Антикоррупционный суд давно уже можно было сделать, но тогда нужно делать и отдельную тюрьму....
777serg87 написав:Но у нас накоплено 50 млрд долл. внешних долгов. Кто брал эти деньги и куда девал – я до сих пор не могу понять. Все ты прекрасно понимаешь Вова, но хочется еще и еще урвать. Антикоррупционный суд давно уже можно было сделать, но тогда нужно делать и отдельную тюрьму....
Kudrjavuy написав:Дела о вертолётах для МВД, ВС, МЧС,.... Обростает новыми скандалами, но уже с конкретными цифрами:
Министерство внутренних дел Украины подписало договор с Францией на покупку 55 вертолетов. Техника предназначена для Нацполиции, ГСЧС, Погранслужбы и Нацгвардии. При этом руководство МВД заявило, что вертолеты, которые выпускает “Мотор Сич” не соответствует тактико-техническим и эксплуатационным требованиям. Нардеп, собственник “Мотор Сич” Вячеслав Богуслаев раскритиковал французские вертолеты и “намекнул” на то, что все дело не в качестве, а в “откате”, пишет 061.
Письмо министра внутренних дел Арсена Авакова в адрес нардепа Богуслаева опубликовало ИА “Українські новини”. Что касается позиции руководства запорожского завода, то ее он озвучивал ранее, во время пресс-конференции для запорожских СМИ, которая состоялась сразу после обысков СБУ.
В письме министра говорится, что французская авиакомпания предложила для Украины вертолеты (а также их техническую поддержку при эксплуатации ), которые в настоящее время имеют тактико-технические и эксплуатационные характеристики, которые отвечают актуальным потребностям ГСЧС, Нацполиции, Погранслужбы.
“Вертолеты АО “Мотор Сич” на сегодня не отвечают ведомственным тактико-техническим и эксплуатационным требованиям и нуждаются в значительных объемах финансирования для проведения их модернизации. Вертолеты Ми-8МСБ-В по своим характеристикам, в частности по мощности двигателей, грузоподъемности, дальности полета, значительно уступают вертолетам Н 225 французского производства. Специалисты Нацгвардии и ГСЧС, которые эксплуатируют вертолеты Ми-2МСБ и Ми-8 МСБ-В отмечают, что доукомплектование их современной авионикой, системами управления, спутниковой связи и т.д. приведет к необходимости изменений условий их хранения и значительно увеличит стоимость”, — говорится в письме Авакова.
Больше того, министр отметил, что модельный ряд вертолетов АО “Мотор Сич” включает модернизированные вертолеты типа Ми-2, Ми-2МСБ, Ми-8, Ми-8МСБ, Ми-8МТВ, Ми-8МТВ-МСБ, которые были выпущены в бывшем СССР в 1975-1989 гг. Вертолеты типа Ми-8МСБ-В являются результатом модернизации вертолетного типа Ми-8Т (Ми-9) 1970-х годов выпуска. Кроме того, ряд комплектующих изделий к указанным вертолетам (за исключением авиационных двигателей) производятся и поставляются авиапредприятиями страны-агрессора — РФ.
В то же время Богуслаев заявил, что неоднократно обращался к украинскому правительству с просьбой предоставить финансовую помощь предприятию в виде 300 млн долларов на три года.
“Мы сделаем новые вертолеты, абсолютно новые вертолеты. Но не находят для украинского вертолета. У нас разработчики от Чернигова до Харькова. Все молятся на нас, чтобы мы дали заказ на агрегаты, датчики, провода, приборы, но нет. Туда 400 млн евро можно разово, а нам — 300 млн на три года — нет. Вот такая политика”, — сказал Богуслаев.
Он также уверен, что при подписании договора с Францией не обошлось без “отката”.
“Когда покупают технику из бюджетных денег, всегда присутствует откат. Это общепризнанно всеми и во мире мероприятие. Очень удобно покупать за бюджетные деньги. Это неконтролируемое. Покупают не напрямую, а через фирму. Вспомните все мероприятия с рюкзаками и так далее”, — сказал нардеп.
Что касается качества техники, то, по мнению Богуслаева, отечественные вертолеты в разы лучше.
“Мы посмотрели на эти вертолеты (те, которые заказали у Франции). Это модели 1975-1976 года. Они прошли модернизацию. Если мы выпускаем вертолет с ресурсом 8 лет и наша техника стоит под открытым небом, то у них, обязательно ангарное хранение — 55 вертолетов — 55 ангаров. По полмиллиона, минимум, за каждый. Ресурс у них 1 год. Стоимость продления от 75 тысяч евро до 130 тысяч евро. То есть, каждый год из нашего с вами бюджетика 5,5 млн евро “чик” и во Францию. Умножите на 10 лет — 55 млн евро “вжик” и во Францию”, — сказал Вячеслав Богуслаев.
К слову, ранее президент Украины подписал закон, предусматривающий ратификацию соглашения с Францией о привлечении €475 млн кредита для закупки вертолетов.
Просчитать, с "паровозами" можно аж до "рюкзаков"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy спасибо. А это были бы новые рабочие места ! часть вернулась бы в бюджет налогами . Ну вобщем все понимают что даже если бы по дороге в "Мотор Сич" украли 20% -30% это все равно было бы выгодней чем отдавать в Европу ... Какой никакой Экономический рост , рост ВВП и так далее ..в общем все понимают что лучше делать самому чем покупать хоть и у Дружественной Европы
Теперь по теме какой сейчас у нас весь долг $50 000 000 000 ? $50 000 000 000 / украинцев допустим 38 000 000 = сокращаем нули 50 000/38 = 1315$ долга на 1 украинца включая младенцев и пенсионеров ... Берем маленькую семью из райцентра: - муж жена(з\п по 6500 грн\мес у каждого) - ребенок - бабушка с пенсией 1450 грн итого 14 050 грн\мес на четверых ! или грубо $ 500 два с половиной месяца конца лета, надо жить СЫРЫМИ овощами и фруктами с приусадебного участка , мыться в озере \ речке и мы ( Украина в целом) отдадим долг или если разбить по $ 100 то можно отдавать года полтора два ( учитывая проценты) ..но жить придется пытаясь теми же овощами, но только уже можно вареными , но без масла
я понимаю что есть еще крупный бизнес и налоги с него, есть и люди с доходом поболее, но как "сферический конь в вакууме" это непонятно и не осязаемо где ошибка то в расчетах ? или мы таки в такой глубокой жо..е ?
ЗЫ можно я разов отдам государству $1350 и мне больше не будут повышать тарифы и налоги следующих Х лет сколько там планируют отдавать долг ? Государство давай контракт заключим ? я тебе $1350 , а ты мне фьючерсов на газ, воду, электрику, центральное отопление и молочку на мой 5 летний объемом потребления по сегодняшней цене ?
yama Не несите глупость! 1. платёжеспособные не более 8% ТРУДОСПОСОБНЫХ! 2. Их задача цены установить мировые, за исключением мировых З/П. для конкретных производителей в Украине ибо З/П составляет сегодня 6% от стоимости товара, тогда как даже в РФ - 22%. 3. Чиновничий аппарат сам себя плодит - бесполым образом. Где тогда прикажете им столоваться? По этой причине они и крадут, как в последний день. Крадут уже откровенно, как с вертолётами и паровозами в аванс...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.