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Финмониторинг --як це може
вплинути на купівлю будинку ?

Финмониторинг --як це може вплинути на купівлю будинку ?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 10:45

Финмониторинг --як це може вплинути на купівлю будинку ?

Бажаю придбати будинок . Звісно гроші через банк . Чи не буде ускладнень по часу надходжень до продавця ( СЕТАМ ) .
kipa192
 
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