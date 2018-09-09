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Финмониторинг --як це може вплинути на купівлю будинку ?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 08 вер, 2018 10:45
Бажаю придбати будинок . Звісно гроші через банк . Чи не буде ускладнень по часу надходжень до продавця ( СЕТАМ ) .
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kipa192
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