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Фінансування оборонної безпеки
збільшиться на 30 млрд...

Фінансування оборонної безпеки збільшиться на 30 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 11:38

Фінансування оборонної безпеки збільшиться на 30 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що видатки на сектор оборонної безпеки на 2019 рік складатимуть 197 млрд грн.

Дивися повний текст Фінансування оборонної безпеки збільшиться на 30 млрд грн, – Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 11:39

"Оборонная безопасность" - это типа масло масляное.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 11:53

С большего бюджета можно больше раздерибанить
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 13:08

Кроме "оборонной безопасности" в стране больше ничего не останется. Надеюсь, что это последнее планирование бюджета этой командой.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 13:40

  nik1 написав:"Оборонная безопасность" - это типа масло масляное.

Это "Рюкзаки Авакова", филюги по цене Авианосцев, тушонка бомбажная, что собаки отказываются кушать, масло для таковых двигателей, что горят сразу десятками, это патроны, что сгнили в пачке закрытого цинка, это форма из "стекла", это палатки вместо казарм, это бездомные офицеры, .......
- "бизнес" - ничего личного.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 14:56

Чисто инфляционное поднятие расходов.
Инфляция по году ожидается в 15-16 %
Увеличение расходов на оборону запланировано на 17%.
Shram
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 16:32

ygn, не переживай, вата - при достатньому фінансуванні оборони в України не буде інших проблем. А оборона фінансується найкраще і найефективніше за всю історію української незалежності.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 16:33

Вкладчик1234, з великого оборонного бюджету можна придбати більше зброї для утилізації руской біомаси на Донбасі. І це прекрасно.
Sharpe
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 16:50

Там большая часть на денежное обеспечение военнослужащих пойдет.
Народ на передке говорит, что в бригадах и батальонах некомплект личного состава на 30-50% - парни увольняются и релоцируются на Польшу. Новых набрать - это еще тот гемор, да и не заменишь полноценно новобранцем спеца, время нужно.
antey1969
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