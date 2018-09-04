Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що видатки на сектор оборонної безпеки на 2019 рік складатимуть 197 млрд грн.
Дивися повний текст Фінансування оборонної безпеки збільшиться на 30 млрд грн, – Гройсман.
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Додано: Суб 08 вер, 2018 11:38
Фінансування оборонної безпеки збільшиться на 30 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фінансування оборонної безпеки збільшиться на 30 млрд грн, – Гройсман.
Додано: Суб 08 вер, 2018 11:53
С большего бюджета можно больше раздерибанить
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Суб 08 вер, 2018 13:08
Кроме "оборонной безопасности" в стране больше ничего не останется. Надеюсь, что это последнее планирование бюджета этой командой.
Додано: Суб 08 вер, 2018 13:40
Это "Рюкзаки Авакова", филюги по цене Авианосцев, тушонка бомбажная, что собаки отказываются кушать, масло для таковых двигателей, что горят сразу десятками, это патроны, что сгнили в пачке закрытого цинка, это форма из "стекла", это палатки вместо казарм, это бездомные офицеры, .......
- "бизнес" - ничего личного.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 08 вер, 2018 14:56
Чисто инфляционное поднятие расходов.
Инфляция по году ожидается в 15-16 %
Увеличение расходов на оборону запланировано на 17%.
Додано: Суб 08 вер, 2018 16:32
ygn, не переживай, вата - при достатньому фінансуванні оборони в України не буде інших проблем. А оборона фінансується найкраще і найефективніше за всю історію української незалежності.
Додано: Суб 08 вер, 2018 16:33
Вкладчик1234, з великого оборонного бюджету можна придбати більше зброї для утилізації руской біомаси на Донбасі. І це прекрасно.
Додано: Суб 08 вер, 2018 16:50
Там большая часть на денежное обеспечение военнослужащих пойдет.
Народ на передке говорит, что в бригадах и батальонах некомплект личного состава на 30-50% - парни увольняются и релоцируются на Польшу. Новых набрать - это еще тот гемор, да и не заменишь полноценно новобранцем спеца, время нужно.
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