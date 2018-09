Середня зарплата в Чехії перевищила 1200 євро - статистика

Додано: Суб 08 вер, 2018 18:34

RomanTik написав: safonovstanislav а что в Чехии цены отличаются в разы как и средняя зарплата? а что в Чехии цены отличаются в разы как и средняя зарплата?



Если брать например медицину то только государственная страховка - это 4.5% от зарплаты не зависимо от размера самой зарплаты. Частная страховка около 3000 евро в год (около 100 тыс грн). В результате получается что в ресторане не особо дорого посидеть, но все остальное сжирает 90% заплаты. На всякие отдохнуть и необязательные покупки остаётся 10%. Если брать например медицину то только государственная страховка - это 4.5% от зарплаты не зависимо от размера самой зарплаты. Частная страховка около 3000 евро в год (около 100 тыс грн). В результате получается что в ресторане не особо дорого посидеть, но все остальное сжирает 90% заплаты. На всякие отдохнуть и необязательные покупки остаётся 10%.

