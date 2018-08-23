Середня зарплата в Чехії перевищила 1200 євро - статистика

Додано: Суб 08 вер, 2018 18:19

RomanTik написав: safonovstanislav а что в Чехии цены отличаются в разы как и средняя зарплата? а что в Чехии цены отличаются в разы как и средняя зарплата?

Пока не встретил ни одной страны, где обслуживающий персонал живёт хорошо. Нет такой страны, где днём будете драить туалеты, а после работы ходить покупать ювелирку. Если вы обслуживающий персонал, так же само будете пол зарплаты отдавать на аренду халупы на окраине города, а на остальные деньги искать где купить еду подешевле, чтоб остались деньги на покупку одежды в секонде. Ни о какой возможности купить машину или жильё даже речи не идёт, ни в Украине, ни в Европе.Единственный вариант повысить свой уровень жизни - ездить на заработки за границу, и на деньги, сэкономленные на еде, шиковать в Украине.