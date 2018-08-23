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Середня зарплата в Чехії
перевищила 1200 євро - статистика

Середня зарплата в Чехії перевищила 1200 євро - статистика
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 12:35

Середня зарплата в Чехії перевищила 1200 євро - статистика

Пропонуємо до обговорення:
У Чехії середня зарплата склала 31 тисячу крон, що в еквіваленті дорівнює близько 1200 євро.

Дивися повний текст Середня зарплата в Чехії перевищила 1200 євро - статистика.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 12:36

Вот это действительно новости, когда уже у нас такие будут.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 13:08

  Rainbow написав:Вот это действительно новости, когда уже у нас такие будут.

Тогда, когда цены такие же будут. А то, зарплату хотите, как в Европе, а цены, как в Украине
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 14:37

safonovstanislav а что в Чехии цены отличаются в разы как и средняя зарплата?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 15:07

Re: Середня зарплата в Чехії перевищила 1200 євро - статисти

  safonovstanislav написав:Тогда, когда цены такие же будут. А то, зарплату хотите, как в Европе, а цены, как в Украине

Да и не такие они уж там и большие. Во всяком случае в ресторанах Праги дешевле чем в Одессе, а порции больше. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 18:19

  RomanTik написав:safonovstanislav а что в Чехии цены отличаются в разы как и средняя зарплата?

Пока не встретил ни одной страны, где обслуживающий персонал живёт хорошо. Нет такой страны, где днём будете драить туалеты, а после работы ходить покупать ювелирку. Если вы обслуживающий персонал, так же само будете пол зарплаты отдавать на аренду халупы на окраине города, а на остальные деньги искать где купить еду подешевле, чтоб остались деньги на покупку одежды в секонде. Ни о какой возможности купить машину или жильё даже речи не идёт, ни в Украине, ни в Европе.
Единственный вариант повысить свой уровень жизни - ездить на заработки за границу, и на деньги, сэкономленные на еде, шиковать в Украине.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 18:20

Сколько получают после уплаты налогов?
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 18:32

Re: Середня зарплата в Чехії перевищила 1200 євро - статисти

PS. Например, на 4000 евро в месяц чистыми, во Франции, семье из 4 человек выживать будет достаточно сложно. Думаю, как будет жить семья с доходом 132000 гривен чистыми в Украине, каждый может себе представить. Нужно работать в Европе, жить в Украине.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Суб 08 вер, 2018 18:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 18:34

  RomanTik написав:safonovstanislav а что в Чехии цены отличаются в разы как и средняя зарплата?


Если брать например медицину то только государственная страховка - это 4.5% от зарплаты не зависимо от размера самой зарплаты. Частная страховка около 3000 евро в год (около 100 тыс грн). В результате получается что в ресторане не особо дорого посидеть, но все остальное сжирает 90% заплаты. На всякие отдохнуть и необязательные покупки остаётся 10%.
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 20:56

  AlifeSoft написав:Частная страховка около 3000 евро в год (около 100 тыс грн).

откуда такие фантазии? общаюсь с десятком чехов и ни у кого нет такой "золотой" медицинской страховки - у всех в диапазоне от 12000 до 15000 крон в год (500-600 евро) в зависимости от возраста и региона проживания...
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