У Чехії середня зарплата склала 31 тисячу крон, що в еквіваленті дорівнює близько 1200 євро.
Дивися повний текст Середня зарплата в Чехії перевищила 1200 євро - статистика.
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Додано: Суб 08 вер, 2018 12:35
Середня зарплата в Чехії перевищила 1200 євро - статистика
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Дивися повний текст Середня зарплата в Чехії перевищила 1200 євро - статистика.
Додано: Суб 08 вер, 2018 13:08
Додано: Суб 08 вер, 2018 14:37
safonovstanislav а что в Чехии цены отличаются в разы как и средняя зарплата?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Суб 08 вер, 2018 15:07
Re: Середня зарплата в Чехії перевищила 1200 євро - статисти
Додано: Суб 08 вер, 2018 18:19
Пока не встретил ни одной страны, где обслуживающий персонал живёт хорошо. Нет такой страны, где днём будете драить туалеты, а после работы ходить покупать ювелирку. Если вы обслуживающий персонал, так же само будете пол зарплаты отдавать на аренду халупы на окраине города, а на остальные деньги искать где купить еду подешевле, чтоб остались деньги на покупку одежды в секонде. Ни о какой возможности купить машину или жильё даже речи не идёт, ни в Украине, ни в Европе.
Единственный вариант повысить свой уровень жизни - ездить на заработки за границу, и на деньги, сэкономленные на еде, шиковать в Украине.
Додано: Суб 08 вер, 2018 18:32
Re: Середня зарплата в Чехії перевищила 1200 євро - статисти
PS. Например, на 4000 евро в месяц чистыми, во Франции, семье из 4 человек выживать будет достаточно сложно. Думаю, как будет жить семья с доходом 132000 гривен чистыми в Украине, каждый может себе представить. Нужно работать в Европе, жить в Украине.
Востаннє редагувалось safonovstanislav в Суб 08 вер, 2018 18:36, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 08 вер, 2018 18:34
Если брать например медицину то только государственная страховка - это 4.5% от зарплаты не зависимо от размера самой зарплаты. Частная страховка около 3000 евро в год (около 100 тыс грн). В результате получается что в ресторане не особо дорого посидеть, но все остальное сжирает 90% заплаты. На всякие отдохнуть и необязательные покупки остаётся 10%.
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Додано: Суб 08 вер, 2018 20:56
откуда такие фантазии? общаюсь с десятком чехов и ни у кого нет такой "золотой" медицинской страховки - у всех в диапазоне от 12000 до 15000 крон в год (500-600 евро) в зависимости от возраста и региона проживания...
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