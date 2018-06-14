Сукупна вартість всієї нерухомості світу склала $280,6 трлн станом на кінець 2017 року, що є рекордним значенням.
Дивися повний текст Всю нерухомість світу оцінили в $280,6 трлн.
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Додано: Суб 08 вер, 2018 13:54
Всю нерухомість світу оцінили в $280,6 трлн
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Дивися повний текст Всю нерухомість світу оцінили в $280,6 трлн.
Додано: Суб 08 вер, 2018 13:54
Раз пошли такие подсчеті с влажніми потираниями ладошек, значит, скоро новій кризис и обвал цен.
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