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Всю нерухомість світу
оцінили в $280,6 трлн

Всю нерухомість світу оцінили в $280,6 трлн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 13:54

Всю нерухомість світу оцінили в $280,6 трлн

Пропонуємо до обговорення:
Сукупна вартість всієї нерухомості світу склала $280,6 трлн станом на кінець 2017 року, що є рекордним значенням.

Дивися повний текст Всю нерухомість світу оцінили в $280,6 трлн.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 13:54

Раз пошли такие подсчеті с влажніми потираниями ладошек, значит, скоро новій кризис и обвал цен.
val1963766
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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