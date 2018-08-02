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Бізнес закликав НБУ та Мінфін розробити методику...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 вер, 2018 16:29
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Європейської Бізнес Асоціації.
Дивися повний текст Бізнес закликав НБУ та Мінфін розробити методику округлення сум в чеках
.
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