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США і Канада можуть
спровокувати світову кризу

США і Канада можуть спровокувати світову кризу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 18:36

США і Канада можуть спровокувати світову кризу

Пропонуємо до обговорення:
Вашингтон і Оттава говорять мовою ультиматумів, глобальні ринки лихоманить.

Дивися повний текст США і Канада можуть спровокувати світову кризу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 18:36

Интересно, даже очень. США является инициатором торговых союзов и торговых организаций мирового масштаба. Со сменой президента США, с целью сбалансирования внешнеторгового баланса страны, США начинают разрушать эти союзы и организации, которые при своем создании первоначально имели правила, позволяющие США вести торговлю с особой выгодой для себя с учетом наличия технологий, товарных запасов, а также сильной армии.

Но со временем коррупционеры, представляющие интересы США в этих союзах и организациях, фактически сдали интересы своей страны, что и привело к такому огромному негативному сальдо внешней торговли в США. Поэтому, когда речь идет о коррупционерах в Украине, американские дипломаты имеют в виду собственных коррупуционеров, с деятельностью которых сейчас борется Трамп - по сути настоящий патриот своей Америки. Нам бы такого, не то что нынешняя еврейская верхушка нашей Родины.

На выборах в Украине, по ходу, надо искать патриотов по типу Трампа, на которого сейчас молится вся Америка.

Я пока рассматриваю Илью Киву, Юрия Бойко, Евгений Мураева. Так хочется больше не видеть явных дегенератов в ВР и КМУ.
buratinyo
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