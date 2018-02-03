Вашингтон і Оттава говорять мовою ультиматумів, глобальні ринки лихоманить.
Дивися повний текст США і Канада можуть спровокувати світову кризу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 вер, 2018 18:36
США і Канада можуть спровокувати світову кризу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США і Канада можуть спровокувати світову кризу.
Додано: Суб 08 вер, 2018 18:36
Интересно, даже очень. США является инициатором торговых союзов и торговых организаций мирового масштаба. Со сменой президента США, с целью сбалансирования внешнеторгового баланса страны, США начинают разрушать эти союзы и организации, которые при своем создании первоначально имели правила, позволяющие США вести торговлю с особой выгодой для себя с учетом наличия технологий, товарных запасов, а также сильной армии.
Но со временем коррупционеры, представляющие интересы США в этих союзах и организациях, фактически сдали интересы своей страны, что и привело к такому огромному негативному сальдо внешней торговли в США. Поэтому, когда речь идет о коррупционерах в Украине, американские дипломаты имеют в виду собственных коррупуционеров, с деятельностью которых сейчас борется Трамп - по сути настоящий патриот своей Америки. Нам бы такого, не то что нынешняя еврейская верхушка нашей Родины.
На выборах в Украине, по ходу, надо искать патриотов по типу Трампа, на которого сейчас молится вся Америка.
Я пока рассматриваю Илью Киву, Юрия Бойко, Евгений Мураева. Так хочется больше не видеть явных дегенератов в ВР и КМУ.
|