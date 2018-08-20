За словами міністра, в 2016 році черга в дошкільні заклади становила майже 91 тисячу місць.
Дивися повний текст Гриневич розповіла, як скоротилися черги в дитсадки.
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Додано: Суб 08 вер, 2018 20:43
Гриневич розповіла, як скоротилися черги в дитсадки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гриневич розповіла, як скоротилися черги в дитсадки.
Додано: Суб 08 вер, 2018 20:57
"Есть ложь, есть большая ложь и есть статистика."
Эта мадам лучше бы отчиталась о росте кол-ва садиков и/или мест в садиках, но она пошла другим путём - сокращение количества РОДИВШИХСЯ детей выдать за своё достижение. А может это и есть, в том числе и её, главное ИХ достижение ?
Додано: Суб 08 вер, 2018 21:13
R2
детей меньше-плохо, очередь меньше- хорошо. как можно суть новости по разному преподнести. Если меньше получать то придется меньше жрать и все будут стройными- ура борьбе с ожирением. А если меньше жить то нагрузка на пенсионный фонд уменьшится. И в школах будет меньше учеников и учителей можно поувольнять чтобы бюджетные деньги не тратить почем зря. И здания школ приватизировать чтоб нагрузка на бюджет была меньше. Что курим? Где государство? Аууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!
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