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Гриневич розповіла, як
скоротилися черги в дитсадки

Гриневич розповіла, як скоротилися черги в дитсадки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 20:43

Гриневич розповіла, як скоротилися черги в дитсадки

Пропонуємо до обговорення:
За словами міністра, в 2016 році черга в дошкільні заклади становила майже 91 тисячу місць.

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R2
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Значит не рожают, уехали и тд
aaggrruu
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 20:57

"Есть ложь, есть большая ложь и есть статистика."
Эта мадам лучше бы отчиталась о росте кол-ва садиков и/или мест в садиках, но она пошла другим путём - сокращение количества РОДИВШИХСЯ детей выдать за своё достижение. А может это и есть, в том числе и её, главное ИХ достижение ?
LutsMan
 
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В детсады уменьшились, согласен. На кладбища увеличились.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 21:13

R2
детей меньше-плохо, очередь меньше- хорошо. как можно суть новости по разному преподнести. Если меньше получать то придется меньше жрать и все будут стройными- ура борьбе с ожирением. А если меньше жить то нагрузка на пенсионный фонд уменьшится. И в школах будет меньше учеников и учителей можно поувольнять чтобы бюджетные деньги не тратить почем зря. И здания школ приватизировать чтоб нагрузка на бюджет была меньше. Что курим? Где государство? Аууууууууууууууу!!!!!!!!!!!!!!!
holodlar
 
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