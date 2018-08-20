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Гриневич розповіла, як
скоротилися черги в дитсадки

Гриневич розповіла, як скоротилися черги в дитсадки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 20:49

Гриневич розповіла, як скоротилися черги в дитсадки

Пропонуємо до обговорення:
За словами міністра, в 2016 році черга в дошкільні заклади становила майже 91 тисячу місць.

Дивися повний текст Гриневич розповіла, як скоротилися черги в дитсадки.
R2
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