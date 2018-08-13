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Транзитні перевезення між
Росією і Україною знизилися в...

Транзитні перевезення між Росією і Україною знизилися в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 21:06

Транзитні перевезення між Росією і Україною знизилися в...

Пропонуємо до обговорення:
Також зменшилися обсяги пасажирських перевезень.

Дивися повний текст Транзитні перевезення між Росією і Україною знизилися в 5 разів - голова Укрзалізниці.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 21:06

"И те средства, которые недополучены по транзиту, их необходимо получить на внутреннем рынке. Для этого необходимо больше повышать тарифы на внутреннем рынке”, – соль всей новости. :(
К сожалению, ничего другого, как повышать тарифы/цены, эти "управленцы" не умеют.
LutsMan
 
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