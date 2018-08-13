Також зменшилися обсяги пасажирських перевезень.
Дивися повний текст Транзитні перевезення між Росією і Україною знизилися в 5 разів - голова Укрзалізниці.
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Додано: Суб 08 вер, 2018 21:06
Транзитні перевезення між Росією і Україною знизилися в...
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Дивися повний текст Транзитні перевезення між Росією і Україною знизилися в 5 разів - голова Укрзалізниці.
Додано: Суб 08 вер, 2018 21:06
"И те средства, которые недополучены по транзиту, их необходимо получить на внутреннем рынке. Для этого необходимо больше повышать тарифы на внутреннем рынке”, – соль всей новости. :(
К сожалению, ничего другого, как повышать тарифы/цены, эти "управленцы" не умеют.
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