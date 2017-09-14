RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки українцям відпочивати
в жовтні: перелік...

Скільки українцям відпочивати в жовтні: перелік...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 21:14

Скільки українцям відпочивати в жовтні: перелік...

Пропонуємо до обговорення:
На середній місяць осені в Україні за календарем припадає 9 днів офіційних вихідних і свят.

Дивися повний текст Скільки українцям відпочивати в жовтні: перелік державних свят.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84349
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 21:14

"На средний месяц осени в Украине по календарю приходится 9 дней официальных выходных и праздников." - к чему эти вбросы ? Мы слишком много отдыхаем ?
Я сейчас автору статьи открою секрет - если как он сделал - смешать все выходные (субботы и воскресенья) с праздниками, то на каждый средний месяц будет приходиться почти 9-ть дней отдыха (250 рабочих дней в году).
LutsMan
 
Повідомлень: 501
З нами з: 10.06.08
Подякував: 126 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 21:43

  LutsMan написав:"На средний месяц осени в Украине по календарю приходится 9 дней официальных выходных и праздников." - к чему эти вбросы ? Мы слишком много отдыхаем ?
Я сейчас автору статьи открою секрет - если как он сделал - смешать все выходные (субботы и воскресенья) с праздниками, то на каждый средний месяц будет приходиться почти 9-ть дней отдыха (250 рабочих дней в году).
гы а ничего что многие работают по 10-12 часов в день 6 дней в неделю ? с тремя дополнительными выходными в год 1 , 7 января и пасха ?
свинорыл
yama
 
Повідомлень: 261
З нами з: 12.08.17
Подякував: 513 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 00:48

Расплодившиеся принудительные выходные сбивают тысячам людей производственный процесс, банки не работают, госструктуры не выдают ни хрена.
Коммуняцкие выходные заменили на патриотические плюс добавили религиозные, вслед за католическим рождеством прямо напрашивается из соображений политкорректности еврейский новый год и курбан-Байрам в качестве выходных.
freeze
4
 
Повідомлень: 8028
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2274 раз.
Подякували: 3174 раз.
 
Профіль
12
1
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман повідомив, скільки Україна витрачає щороку на...
R2 » Суб 08 вер, 2018 10:36
6 193
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 23:10
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 342, 343, 344
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
3433 177346
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 21:11
zРадио
У НБУ підрахували, скільки трудові мігранти переказали в...
R2 » П'ят 07 вер, 2018 08:28
3 105
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 17:09
anna_slepko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.