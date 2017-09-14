На середній місяць осені в Україні за календарем припадає 9 днів офіційних вихідних і свят.
Дивися повний текст Скільки українцям відпочивати в жовтні: перелік державних свят.
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Додано: Суб 08 вер, 2018 21:14
Скільки українцям відпочивати в жовтні: перелік...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українцям відпочивати в жовтні: перелік державних свят.
Додано: Суб 08 вер, 2018 21:14
"На средний месяц осени в Украине по календарю приходится 9 дней официальных выходных и праздников." - к чему эти вбросы ? Мы слишком много отдыхаем ?
Я сейчас автору статьи открою секрет - если как он сделал - смешать все выходные (субботы и воскресенья) с праздниками, то на каждый средний месяц будет приходиться почти 9-ть дней отдыха (250 рабочих дней в году).
Додано: Суб 08 вер, 2018 21:43
гы а ничего что многие работают по 10-12 часов в день 6 дней в неделю ? с тремя дополнительными выходными в год 1 , 7 января и пасха ?
свинорыл
Додано: Нед 09 вер, 2018 00:48
Расплодившиеся принудительные выходные сбивают тысячам людей производственный процесс, банки не работают, госструктуры не выдают ни хрена.
Коммуняцкие выходные заменили на патриотические плюс добавили религиозные, вслед за католическим рождеством прямо напрашивается из соображений политкорректности еврейский новый год и курбан-Байрам в качестве выходных.
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