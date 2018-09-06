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Для розв'язання всіх проблем
"Укрзалізниці" потрібно 30...

Для розв'язання всіх проблем "Укрзалізниці" потрібно 30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 21:26

Для розв'язання всіх проблем "Укрзалізниці" потрібно 30...

Пропонуємо до обговорення:
Щоб розв'язати всі проблеми стратегічного розвитку компанії, знадобиться не менше 20 років і значні капіталовкладення.

Дивися повний текст Для розв'язання всіх проблем \"Укрзалізниці\" потрібно 30 років і 1 трильйон гривень - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 08 вер, 2018 21:26

hyperloop уже неактально?
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