|
|
Для розв'язання всіх проблем "Укрзалізниці" потрібно 30...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 08 вер, 2018 21:26
Пропонуємо до обговорення:
Щоб розв'язати всі проблеми стратегічного розвитку компанії, знадобиться не менше 20 років і значні капіталовкладення.
Дивися повний текст Для розв'язання всіх проблем \"Укрзалізниці\" потрібно 30 років і 1 трильйон гривень - експерт
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84349
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 08 вер, 2018 21:26
hyperloop уже неактально?
-
maza5
-
-
- Повідомлень: 120
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор