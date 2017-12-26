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Ринок корпоративних систем зберігання даних зростає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 вер, 2018 02:19
Пропонуємо до обговорення:
Компанія International Data Corporation (IDC) підбила підсумки дослідження світового ринку систем зберігання даних корпоративного класу в другому кварталі поточного року.
Дивися повний текст Ринок корпоративних систем зберігання даних зростає ударними темпами
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Додано: Нед 09 вер, 2018 02:19
Хоть ктото отмывает денежку почти по правИльному!!!
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