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Експерт порадив українцям,
як краще зберігати гроші

Експерт порадив українцям, як краще зберігати гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 08:36

Експерт порадив українцям, як краще зберігати гроші

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів керуючий партнер інвестиційної компанії Capital Times Ерік Найман.

Дивися повний текст Експерт порадив українцям, як краще зберігати гроші.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 08:36

Идет жесткий загон в бакс перед его кратным обесцениванием...
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 08:51

  vladus17 написав:Идет жесткий загон в бакс перед его кратным обесцениванием...


По отношению к хрювне?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 10:56

  summacut написав:
  vladus17 написав:Идет жесткий загон в бакс перед его кратным обесцениванием...


По отношению к хрювне?


По отношению к товарам и услугам по всему миру.
Вся системя фиатных денег/долговых обязасельств - есть большой пузырь. Неконтролируемо возрастающий еще с 2008го года.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 12:14

vladus17, Экономика Украины это чих на мировой карте. Да и почему загон в Бакс, можно Евро брать, золото, биткоины и еще куча всего...
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 14:30

  vladus17 написав:Идет жесткий загон в бакс перед его кратным обесцениванием...


Бакс пока находится в районе среднего своего курса в мире по отношению к другим валютам. Ему все равно куда колебаться от средней линии. Но Трамп, начавший торговую войну со всеми, пока побеждает всех по отдельности формируя дефицит доллара в проигравших странах и девальвацию их национальных валют.

А пока Мексику он уже победил, Канаду только пробует на вкус, а ЕС и Китай уже хотят договориться, так как получили первый нокдаун. Россия традиционно держит удары, она исторически всегда поступает так, привыкла и народ привык. Да это и несложно для страны, имеющей в своем распоряжении все необходимое для хорошей жизни и умного президента - патриота. Поэтому Трамп договорится с Путиным, так как реальной войны он испугается да и не умеет он воевать, это же не бомбить и обстреливать издалека слабые страны. Это значит, что при войне возникнет риск потерять все, в том числе своих молодых женщин. А на это Трамп не пойдет. А то, что война неизбежна при наличии мирового экономического кризиса сомневаться не приходится.

Еще он не учитывает способность других государств к объединению при наличии угрозы их благосостоянию. Союз Канады, Австралии, Китая, Индии, России и введение протекционных мер против США с большой вероятностью будут фатальными для экономики США, как бы Трамп не храбрился. Да и высокий курс доллара будет с каждый днем все сильнее сдерживать выравнивание внешнеторгового баланса. Поэтому как только ручеек вывода капитала из развивающихся экономик засохнет, бакс ждет обесценивание по причине того, что Трамп начнет наконец-то обещанное своим избирателям американцам обновление всей инфраструктуры США. Это ведь не то, что в Украине президент обещает и не выполняет и ничего ему за это не будет. В США ведь за это могут поступить как поступили с Кэннеди. Поэтому финансирование модернизации инфраструктуры США ознаменует обесценивание доллара по отношению к другим валютам и товарам. По сути это будет эмиссия доллара.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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