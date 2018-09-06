Експерт порадив українцям, як краще зберігати гроші

Додано: Нед 09 вер, 2018 14:30

vladus17 написав: Идет жесткий загон в бакс перед его кратным обесцениванием... Идет жесткий загон в бакс перед его кратным обесцениванием...

Бакс пока находится в районе среднего своего курса в мире по отношению к другим валютам. Ему все равно куда колебаться от средней линии. Но Трамп, начавший торговую войну со всеми, пока побеждает всех по отдельности формируя дефицит доллара в проигравших странах и девальвацию их национальных валют.А пока Мексику он уже победил, Канаду только пробует на вкус, а ЕС и Китай уже хотят договориться, так как получили первый нокдаун. Россия традиционно держит удары, она исторически всегда поступает так, привыкла и народ привык. Да это и несложно для страны, имеющей в своем распоряжении все необходимое для хорошей жизни и умного президента - патриота. Поэтому Трамп договорится с Путиным, так как реальной войны он испугается да и не умеет он воевать, это же не бомбить и обстреливать издалека слабые страны. Это значит, что при войне возникнет риск потерять все, в том числе своих молодых женщин. А на это Трамп не пойдет. А то, что война неизбежна при наличии мирового экономического кризиса сомневаться не приходится.Еще он не учитывает способность других государств к объединению при наличии угрозы их благосостоянию. Союз Канады, Австралии, Китая, Индии, России и введение протекционных мер против США с большой вероятностью будут фатальными для экономики США, как бы Трамп не храбрился. Да и высокий курс доллара будет с каждый днем все сильнее сдерживать выравнивание внешнеторгового баланса. Поэтому как только ручеек вывода капитала из развивающихся экономик засохнет, бакс ждет обесценивание по причине того, что Трамп начнет наконец-то обещанное своим избирателям американцам обновление всей инфраструктуры США. Это ведь не то, что в Украине президент обещает и не выполняет и ничего ему за это не будет. В США ведь за это могут поступить как поступили с Кэннеди. Поэтому финансирование модернизации инфраструктуры США ознаменует обесценивание доллара по отношению к другим валютам и товарам. По сути это будет эмиссия доллара.