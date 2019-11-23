А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше

ВВП 2018 - 3,6 трлн грн
То есть выйдет, что доля "налогов" 0,9/3,6 = 25%.
Что-то слишком мало вышло.
Деньги воруются не из бюджета, а до бюджета?
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Суб 23 лис, 2019 22:24
Бюджет 2018 - 1,2 трлн грн, из которых 0,3 трлн - кредиты
ВВП 2018 - 3,6 трлн грн
То есть выйдет, что доля "налогов" 0,9/3,6 = 25%.
Что-то слишком мало вышло.
Деньги воруются не из бюджета, а до бюджета?
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