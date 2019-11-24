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А чи ж не забагато податків ми
(всі!) платимо? В рази більше

А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 23 лис, 2019 22:24

Бюджет 2018 - 1,2 трлн грн, из которых 0,3 трлн - кредиты
ВВП 2018 - 3,6 трлн грн
https://www.mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf

То есть выйдет, что доля "налогов" 0,9/3,6 = 25%.
Что-то слишком мало вышло.
Деньги воруются не из бюджета, а до бюджета?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лис, 2019 19:51

  M-A-X написав:Бюджет 2018 - 1,2 трлн грн, из которых 0,3 трлн - кредиты
ВВП 2018 - 3,6 трлн грн
https://www.mof.gov.ua/storage/files/Budget%20of%20Ukraine%202018%20(for%20website).pdf

То есть выйдет, что доля "налогов" 0,9/3,6 = 25%.
Что-то слишком мало вышло.
Деньги воруются не из бюджета, а до бюджета?

Сорян, кредиты там написано, что только 2 млрд грн.
Мне казалось явно в разы больше.
Тогда 1,2/3,6 = 33%.
M-A-X
 
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  #<1234
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