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А чи ж не забагато податків ми
(всі!) платимо? В рази більше

А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2019 23:37

M-A-X

Еееее... А з якого дива все ВВП мало би потрапляти в держбюджет? Вже ж давно нема ссср.
Навпаки – в ідеалі держбюджету взагалі майже не мало бути.
Лише ефективні, прозорі бюджети людей, громад...

Гроші мають бути у розпорядженні тверезомислячих людей, які їх заробили і цінують...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 23:19

2 Bobua
Вы наверно меня неправильно поняли.
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 21:32

  M-A-X написав:2 Bobua
Вы наверно меня неправильно поняли.

Круто.
Модеры вообще стерли мое сообщение.
Манипуляторы:
BIGor, bolex, budivelnik, chipmunk, komp, lapay, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Первый, Подолянин
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