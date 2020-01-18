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А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? В рази більше
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Додано: Пон 02 гру, 2019 23:37
M-A-X
Еееее... А з якого дива все ВВП мало би потрапляти в держбюджет? Вже ж давно нема ссср.
Навпаки – в ідеалі держбюджету взагалі майже не мало бути.
Лише ефективні, прозорі бюджети людей, громад...
Гроші мають бути у розпорядженні тверезомислячих людей, які їх заробили і цінують...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Додано: Вів 03 гру, 2019 23:19
2 Bobua
Вы наверно меня неправильно поняли.
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Додано: Суб 18 січ, 2020 21:32
M-A-X написав:
2 Bobua
Вы наверно меня неправильно поняли.
Круто.
Модеры вообще стерли мое сообщение.
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