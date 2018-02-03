У 2018 році у Нідерландах 462 молочні ферми заявили про намір встановити сонячні панелі на дахах.
Дивися повний текст У Голландії сонячні панелі на молочних фермах можуть забезпечити 12% потреб країни в електроенергії.
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Додано: Нед 09 вер, 2018 11:19
У Голландії сонячні панелі на молочних фермах можуть...
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Дивися повний текст У Голландії сонячні панелі на молочних фермах можуть забезпечити 12% потреб країни в електроенергії.
Додано: Нед 09 вер, 2018 11:19
Ключевое слово компания(средства есть) субсидии программа(компенсация затрат каких-то ).Так что сидим и завидуем,или обвиняем соседа в чем то.Это тренд такой идиотский(с запада пошел)
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