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Попит на шоломи віртуальної
реальності впав на третину

Попит на шоломи віртуальної реальності впав на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 11:22

Попит на шоломи віртуальної реальності впав на третину

Пропонуємо до обговорення:
Дослідження, проведене компанією International Data Corporation (IDC), говорить про те, що поставки шоломів віртуальної реальності (VR) у другому кварталі нинішнього року впали на третину - 33,7% - в порівнянні з аналогічним періодом 2017-го.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 11:23

Напоминает 3 д телевизоры,пиарить пиарили и позабыли все потому что поняли что это очень неудобно и вредно для глаз.виртуалка тоже зрение выжигает.
lavidenko
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