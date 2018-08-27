|
|
|
Попит на шоломи віртуальної реальності впав на третину
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 вер, 2018 11:22
Пропонуємо до обговорення:
Дослідження, проведене компанією International Data Corporation (IDC), говорить про те, що поставки шоломів віртуальної реальності (VR) у другому кварталі нинішнього року впали на третину - 33,7% - в порівнянні з аналогічним періодом 2017-го.
Дивися повний текст Попит на шоломи віртуальної реальності впав на третину
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84354
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 09 вер, 2018 11:23
Напоминает 3 д телевизоры,пиарить пиарили и позабыли все потому что поняли что это очень неудобно и вредно для глаз.виртуалка тоже зрение выжигает.
-
lavidenko
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 12.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9
|634
|
|
|11
|463
|
Сер 29 сер, 2018 13:39
Juna
|
|12
|935
|
Сер 29 сер, 2018 03:29
Джон
|