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Bosch представив нову дизельну
технологію (інфографіка)

Bosch представив нову дизельну технологію (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 11:36

Bosch представив нову дизельну технологію (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Цього року компанія Bosch представила нову дизельну технологію, а разом з тим і розв'язання проблеми забруднення довкілля.

Дивися повний текст Bosch представив нову дизельну технологію (інфографіка).
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ага, а 8 млн строк кода говорят о том, что автор статьи редкостный де***.
buratinyo
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