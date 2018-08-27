Цього року компанія Bosch представила нову дизельну технологію, а разом з тим і розв'язання проблеми забруднення довкілля.
Дивися повний текст Bosch представив нову дизельну технологію (інфографіка).
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Додано: Нед 09 вер, 2018 11:36
Bosch представив нову дизельну технологію (інфографіка)
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Дивися повний текст Bosch представив нову дизельну технологію (інфографіка).
Додано: Нед 09 вер, 2018 13:40
ага, а 8 млн строк кода говорят о том, что автор статьи редкостный де***.
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