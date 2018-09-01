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Лише 7% українців подорожують
літаками - Омелян

Лише 7% українців подорожують літаками - Омелян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 15:31

Лише 7% українців подорожують літаками - Омелян

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Дивися повний текст Лише 7% українців подорожують літаками - Омелян.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 15:31

а может просто надо поднять уроаень жизни в стране что бы 20-25 миллионов украинцев смогли купить билет на самолёт?...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 16:31

Какими-то абсурдными выглядят заявления пана Омеляна на фоне той нищеты, в которую привело большинство украинцев это правительство. 7% как раз и есть показатель достатка украинцев.
ygn
 
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