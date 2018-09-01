Про це сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Дивися повний текст Лише 7% українців подорожують літаками - Омелян.
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Додано: Нед 09 вер, 2018 15:31
Лише 7% українців подорожують літаками - Омелян
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лише 7% українців подорожують літаками - Омелян.
Додано: Нед 09 вер, 2018 15:31
а может просто надо поднять уроаень жизни в стране что бы 20-25 миллионов украинцев смогли купить билет на самолёт?...
Додано: Нед 09 вер, 2018 16:31
Какими-то абсурдными выглядят заявления пана Омеляна на фоне той нищеты, в которую привело большинство украинцев это правительство. 7% как раз и есть показатель достатка украинцев.
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