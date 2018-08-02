RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Лідер за рівнем девальвації
на пострадянському просторі...

Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 15:36

Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі...

Пропонуємо до обговорення:
Такі розрахунки надали аналітики Forex Club.

Дивися повний текст Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі - дослідження (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84363
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 15:37

а если посмотреть статистику за более длительный период, например за 5 лет?...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2230
З нами з: 15.07.14
Подякував: 155 раз.
Подякували: 600 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 16:24

Re: Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі.

За 5 лет, девальвация +253% (в 3.53 раза) и инфляция примерно +200% (цены в 3 раза). Рекорд по Европе и Азии.
Ares
 
Повідомлень: 104
З нами з: 30.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 18:19

Ну за 5 лет нужно сравнивать со странами - которые ведут войну и часть страны была оккупирована Германия после первой мировой получила инфляцию в триллионы процентов а после второй мировой вообще заменила валюту
laa1999
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 19:53

Re: Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі.

Пфф, сравниватт с Германией это бред. Наша война по сравнению с любой Мировой Войной детский лепет на лужайке. Израиль например ведет войну уже около 70 лет и у них все отлично с экономикой. Короче д*бильное сравнение с Германией.
Ares
 
Повідомлень: 104
З нами з: 30.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 20:00

нам есть ещё куда падать
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19055
З нами з: 20.04.08
Подякував: 353 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 20:14

Потери в 1 мировой совокупные около 10 миллионов! 2 мировая около 70 миллионов, Германия была стерта с лица земли. Потери в нашей войне совокупно с сепарами и рос наемниками около 40 тыс человек. Повторюсь сравнивать это идиотизм чистый. Падение гривны и экономики Украины это на 95% результат деятельности власти.
Ares
 
Повідомлень: 104
З нами з: 30.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 20:47

А какие территории оккупированы у Израиля? Причём бред этот?У Германии до 42 экономических проблем не было, наступили с потерями территорий. Потеря территорий при окупации приводят к проблемам, всегда на 100% во всем мире. С 2015 после прекращения территориальных потерь — гривна перестала рушиться
laa1999
 
Повідомлень: 2759
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 526 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 20:56

Re: Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі.

У Израиля оккупированы - сектор Газа и Западный Берег Иордана, частично. Война длится почти 70 лет. И что у них там с девальвацией и инфляцией? Германия была разрушена полностью, не сравнивайте х*й с пальцем. Сравнение это просто неуместно, уровня подростка глупого. У нас падение началось еще во время майдана. Полит нестабильность это всегда 100% падение экономики, нац валюты и тд. С 2015 гривня продолжает и будет продолжать падение, медленное (относительно).
Ares
 
Повідомлень: 104
З нами з: 30.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 21:08

Re: Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі.

А даже если говорить о Германии, они восстановили все в течении считаных лет что после Первой и Второй Мировой, нам такое и не снилось. Причина падения экономики Украины - коррупция и бездарная политика. Потому восстановления нет и не будет. Что бы восставится до уровня 2013 года уйдут десятилетия в лучшем случае. Коррупцию возглавляет сам президент. О чем речь? Мы беднейшая страна Европы, беднее Албании и Молдовы, если не ошибаюсь. Это позор
Ares
 
Повідомлень: 104
З нами з: 30.06.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нацбанк готується до девальвації гривні
R2 » П'ят 03 сер, 2018 17:06
1 352
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 сер, 2018 17:06
PSPoldman
Нацбанк приховав темпи девальвації гривні
R2 » Сер 01 сер, 2018 21:11
5 404
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 11:10
сова
В Ірані протестують проти девальвації і дорожнечі життя
R2 » Чет 02 сер, 2018 09:37
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 сер, 2018 09:37
hodkonem36

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.