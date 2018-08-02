Такі розрахунки надали аналітики Forex Club.
Дивися повний текст Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі - дослідження (інфографіка).
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Додано: Нед 09 вер, 2018 15:36
Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі - дослідження (інфографіка).
Додано: Нед 09 вер, 2018 15:37
а если посмотреть статистику за более длительный период, например за 5 лет?...
Додано: Нед 09 вер, 2018 16:24
Re: Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі.
За 5 лет, девальвация +253% (в 3.53 раза) и инфляция примерно +200% (цены в 3 раза). Рекорд по Европе и Азии.
Додано: Нед 09 вер, 2018 18:19
Ну за 5 лет нужно сравнивать со странами - которые ведут войну и часть страны была оккупирована Германия после первой мировой получила инфляцию в триллионы процентов а после второй мировой вообще заменила валюту
Додано: Нед 09 вер, 2018 19:53
Re: Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі.
Пфф, сравниватт с Германией это бред. Наша война по сравнению с любой Мировой Войной детский лепет на лужайке. Израиль например ведет войну уже около 70 лет и у них все отлично с экономикой. Короче д*бильное сравнение с Германией.
Додано: Нед 09 вер, 2018 20:14
Потери в 1 мировой совокупные около 10 миллионов! 2 мировая около 70 миллионов, Германия была стерта с лица земли. Потери в нашей войне совокупно с сепарами и рос наемниками около 40 тыс человек. Повторюсь сравнивать это идиотизм чистый. Падение гривны и экономики Украины это на 95% результат деятельности власти.
Додано: Нед 09 вер, 2018 20:47
А какие территории оккупированы у Израиля? Причём бред этот?У Германии до 42 экономических проблем не было, наступили с потерями территорий. Потеря территорий при окупации приводят к проблемам, всегда на 100% во всем мире. С 2015 после прекращения территориальных потерь — гривна перестала рушиться
Додано: Нед 09 вер, 2018 20:56
Re: Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі.
У Израиля оккупированы - сектор Газа и Западный Берег Иордана, частично. Война длится почти 70 лет. И что у них там с девальвацией и инфляцией? Германия была разрушена полностью, не сравнивайте х*й с пальцем. Сравнение это просто неуместно, уровня подростка глупого. У нас падение началось еще во время майдана. Полит нестабильность это всегда 100% падение экономики, нац валюты и тд. С 2015 гривня продолжает и будет продолжать падение, медленное (относительно).
Додано: Нед 09 вер, 2018 21:08
Re: Лідер за рівнем девальвації на пострадянському просторі.
А даже если говорить о Германии, они восстановили все в течении считаных лет что после Первой и Второй Мировой, нам такое и не снилось. Причина падения экономики Украины - коррупция и бездарная политика. Потому восстановления нет и не будет. Что бы восставится до уровня 2013 года уйдут десятилетия в лучшем случае. Коррупцию возглавляет сам президент. О чем речь? Мы беднейшая страна Европы, беднее Албании и Молдовы, если не ошибаюсь. Это позор
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