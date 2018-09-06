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Нацбанк 25 вересня запустить
в обіг нові 20 гривень (фото)

Нацбанк 25 вересня запустить в обіг нові 20 гривень (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 17:13

Нацбанк 25 вересня запустить в обіг нові 20 гривень (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дивися повний текст Нацбанк 25 вересня запустить в обіг нові 20 гривень (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 17:13

как по мне каждая новая купюра по дизайну уступает старой и теряет свой колорит :(
yama
 
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