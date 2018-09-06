Про це повідомляється на сайті НБУ.
Дивися повний текст Нацбанк 25 вересня запустить в обіг нові 20 гривень (фото).
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Додано: Нед 09 вер, 2018 17:13
Нацбанк 25 вересня запустить в обіг нові 20 гривень (фото)
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Дивися повний текст Нацбанк 25 вересня запустить в обіг нові 20 гривень (фото).
Додано: Нед 09 вер, 2018 17:13
как по мне каждая новая купюра по дизайну уступает старой и теряет свой колорит :(
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