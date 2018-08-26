RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Євростаті показали, як
змінилися ціни в ЄС з 2000 року

У Євростаті показали, як змінилися ціни в ЄС з 2000 року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 17:57

У Євростаті показали, як змінилися ціни в ЄС з 2000 року

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше зростання зареєстровано на алкогольні напої та тютюн, а також в сфері освіти, де ціни зросли більш ніж на 90%.

Дивися повний текст У Євростаті показали, як змінилися ціни в ЄС з 2000 року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84363
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 17:58

Не густо...

В период с 2000 по 2017 год цены в ЕС выросли в целом на 36%. Наибольший рост зарегистрирован на алкогольные напитки и табак, а также в сфере образования, где цены выросли более чем на 90%. Цены за «жилье, воду, электричество и газ», а также «рестораны и гостиницы» выросли более чем 55%.

---------------
Итак, больше всего выросли цены на на алкогольные напитки и табак, а также в сфере образования, где цены выросли более чем на 90% -- это означает, что в среднем ежегодно цены на указанные товары и услуги росли примерно на 3,8 %. Да уж, не густо.

Аналогично: «жилье, воду, электричество и газ», а также «рестораны и гостиницы» выросли более чем 55% -- это означает, что в среднем ежегодно цены на указанные товары и услуги росли примерно на смешные 2,6 %!!!
Jorj
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4197
З нами з: 26.06.08
Подякував: 621 раз.
Подякували: 626 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 18:55

брехня. Продукция легпрома ЕС дорожает каждый сезон
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 373
З нами з: 27.05.15
Подякував: 100 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Росії показали концепт керованого прямохідного робота... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Нед 26 сер, 2018 14:32
89 3501
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 вер, 2018 17:50
Баблонавт
Витрати на пенсії з початку року зросли на 64 млрд грн
R2 » П'ят 07 вер, 2018 15:06
2 70
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 15:43
Дикий не Дикий
НБУ дав прогноз інфляції до кінця 2018 року
R2 » Чет 06 вер, 2018 18:08
3 106
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 08:40
Cactus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.