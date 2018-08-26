Найбільше зростання зареєстровано на алкогольні напої та тютюн, а також в сфері освіти, де ціни зросли більш ніж на 90%.
Дивися повний текст У Євростаті показали, як змінилися ціни в ЄС з 2000 року.
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Додано: Нед 09 вер, 2018 17:57
У Євростаті показали, як змінилися ціни в ЄС з 2000 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Євростаті показали, як змінилися ціни в ЄС з 2000 року.
Додано: Нед 09 вер, 2018 17:58
Не густо...
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Итак, больше всего выросли цены на на алкогольные напитки и табак, а также в сфере образования, где цены выросли более чем на 90% -- это означает, что в среднем ежегодно цены на указанные товары и услуги росли примерно на 3,8 %. Да уж, не густо.
Аналогично: «жилье, воду, электричество и газ», а также «рестораны и гостиницы» выросли более чем 55% -- это означает, что в среднем ежегодно цены на указанные товары и услуги росли примерно на смешные 2,6 %!!!
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