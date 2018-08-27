Apple не потрапив би в список, виявившись слабшим від десятого номера.
Дивися повний текст 10 найпотужніших Android-смартфонів серпня.
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Додано: Нед 09 вер, 2018 18:22
10 найпотужніших Android-смартфонів серпня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 10 найпотужніших Android-смартфонів серпня.
Додано: Нед 09 вер, 2018 18:22
блин в заголовке новости есть то чего нету в самой статье ! блин ! не делайте так ! где десятка ?
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Додано: Нед 09 вер, 2018 18:24
Re: 10 найпотужніших Android-смартфонів серпня
исправлю ваш недочет
1. Xiaomi Black Shark — 292 887 баллов.
2. Meizu 16 — 291 025 баллов.
3. Smartisan Nut R1 — 289 490 баллов.
4. Vivo NEX S — 286 286 баллов.
5. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition — 286 268 баллов.
6. OPPO Find X — 285 344 балла.
7. OnePlus 6 — 284 470 баллов.
8. Samsung Galaxy Note 9 (версия на Snapdragon 845)— 282 958 баллов.
9. Xiaomi Mi 8 — 272 527 баллов.
10. Xiaomi Mi MIX 2S — 265 256 баллов.
свинорыл
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