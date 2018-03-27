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Грецький острів Тілос переходить
на 100% відновлюваної...

Грецький острів Тілос переходить на 100% відновлюваної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 19:46

Грецький острів Тілос переходить на 100% відновлюваної...

Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2018 року Тілос, один з островів Греції, першим у Середземному морі повністю перейде на поновлювані джерела енергії: вітер і сонце.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 19:46

По 4,5 тысячи евро на каждого обитателя острова
hodkonem36
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