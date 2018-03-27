|
|
Грецький острів Тілос переходить на 100% відновлюваної...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 вер, 2018 19:46
Пропонуємо до обговорення:
До кінця 2018 року Тілос, один з островів Греції, першим у Середземному морі повністю перейде на поновлювані джерела енергії: вітер і сонце.
Дивися повний текст Грецький острів Тілос переходить на 100% відновлюваної енергії
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84363
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 09 вер, 2018 19:46
По 4,5 тысячи евро на каждого обитателя острова
-
hodkonem36
-
-
- Повідомлень: 402
- З нами з: 11.11.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор