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З 27 вересня штрафи за
порушення деяких правил...

З 27 вересня штрафи за порушення деяких правил...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 20:23

З 27 вересня штрафи за порушення деяких правил...

Пропонуємо до обговорення:
За втечу з місця ДТП - від 255 грн. до 3,4 тис. грн.

Дивися повний текст З 27 вересня штрафи за порушення деяких правил дорожнього руху зростуть у 20 разів.
R2
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Драть будут с пересичного буратины три шкуры !
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Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 22:53

Штраф за езду без прав - атавизм. У власти давно планшеты и доступ к базе. За секунды видят есть ли права и наказан ли. Вывод - тупо набить карман кому-то (то, что казна пуста несмотря ни на что, давно все привыкли). Ничего, скоро выборы. Народ поглумится.
gvgroot
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