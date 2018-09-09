За втечу з місця ДТП - від 255 грн. до 3,4 тис. грн.
Дивися повний текст З 27 вересня штрафи за порушення деяких правил дорожнього руху зростуть у 20 разів.
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Додано: Нед 09 вер, 2018 20:23
З 27 вересня штрафи за порушення деяких правил...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 27 вересня штрафи за порушення деяких правил дорожнього руху зростуть у 20 разів.
Додано: Нед 09 вер, 2018 22:53
Штраф за езду без прав - атавизм. У власти давно планшеты и доступ к базе. За секунды видят есть ли права и наказан ли. Вывод - тупо набить карман кому-то (то, что казна пуста несмотря ни на что, давно все привыкли). Ничего, скоро выборы. Народ поглумится.
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