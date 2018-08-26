Українці платять за електричну енергію в два-три рази менше.
Дивися повний текст Де в Європі найбільше платять за електроенергію.
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Додано: Нед 09 вер, 2018 20:37
Де в Європі найбільше платять за електроенергію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Де в Європі найбільше платять за електроенергію.
Додано: Нед 09 вер, 2018 20:37
В какой стране живет автор? Вообще-то у нас тариф 1.68 грн. за квт-ч, а не 1.29.
Додано: Нед 09 вер, 2018 21:19
ненужно ничего навязывать, просто считаем, гексперт хоть знает какая средняя зарплата в германии? наверное нет, а я скажу- 120000грн в месяц-карл, сотношение зарплат 120000/9000=13.3, исходя из этого давайте посчитаем, 10, 31грн/13= 0,77грн должна быть у нас цена, а она в 2 раза дороже
Додано: Нед 09 вер, 2018 22:38
Вот ссылка с полной версией статьи, в т.ч. и с данными эксперта -
Интересно, что эксперт не придумал стоимость "1,29 грн/кВт-час", он взял эту цифру из данных НКРЭКУ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) -
Додано: Нед 09 вер, 2018 22:49
Re: Де в Європі найбільше платять за електроенергію
1.29 теперь понятно почему у нас госстат рисует такую низкую инфляцию уже который год, а по кошельку чувствую, что у меня инфляция раза в два больше чем от той что рисует госстат.
Додано: Нед 09 вер, 2018 22:52
Почему цены на электричество сравнивают как налоги в разных странах? Если это не налог, то пусть нам себестоимость производства 1 квт. сначала сообщат!
Додано: Нед 09 вер, 2018 22:59
Средняя себестоимость производства, это такое, что не равноценно у нас и у них не только из за з/п и прочих расходов которые у них выше и так же входят в себестоимость, тогда надо смотреть и на структуру, например в Германии очень высокая доля т.н. зеленой энергетики (ветряки и солнечные батареи) у которых себестоимость производства в силу дороговизны оборудования на единицу вырабатываемой энергии очень высокая и это осознанный выбор немцев, а в Украине основной производитель это атомная и гидро энергетика где себестоимость производства низкая.
P.S. о статье по сути-нас в очередной раз пытаются убедить, что мы живем не так уж и хреново как мы думаем и чем будут ближе выборы тем больше будет подобных вбросов и кидания костей лохторату
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