Де в Європі найбільше платять за електроенергію

Додано: Нед 09 вер, 2018 22:59

13dmitr132014 написав: Почему цены на электричество сравнивают как налоги в разных странах? Если это не налог, то пусть нам себестоимость производства 1 квт. сначала сообщат! Почему цены на электричество сравнивают как налоги в разных странах? Если это не налог, то пусть нам себестоимость производства 1 квт. сначала сообщат!

Средняя себестоимость производства, это такое, что не равноценно у нас и у них не только из за з/п и прочих расходов которые у них выше и так же входят в себестоимость, тогда надо смотреть и на структуру, например в Германии очень высокая доля т.н. зеленой энергетики (ветряки и солнечные батареи) у которых себестоимость производства в силу дороговизны оборудования на единицу вырабатываемой энергии очень высокая и это осознанный выбор немцев, а в Украине основной производитель это атомная и гидро энергетика где себестоимость производства низкая.P.S. о статье по сути-нас в очередной раз пытаются убедить, что мы живем не так уж и хреново как мы думаеми чем будут ближе выборы тем больше будет подобных вбросов и кидания костей лохторату