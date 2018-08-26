RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Де в Європі найбільше
платять за електроенергію

Де в Європі найбільше платять за електроенергію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 20:37

Де в Європі найбільше платять за електроенергію

Пропонуємо до обговорення:
Українці платять за електричну енергію в два-три рази менше.

Дивися повний текст Де в Європі найбільше платять за електроенергію.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84363
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 20:37

В какой стране живет автор? Вообще-то у нас тариф 1.68 грн. за квт-ч, а не 1.29.
Kart
 
Повідомлень: 99
З нами з: 27.09.17
Подякував: 22 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 21:08

Бажано таких експертів Порохоботів,Гросиків відстрілювати на місці.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 74
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 21:19

ненужно ничего навязывать, просто считаем, гексперт хоть знает какая средняя зарплата в германии? наверное нет, а я скажу- 120000грн в месяц-карл, сотношение зарплат 120000/9000=13.3, исходя из этого давайте посчитаем, 10, 31грн/13= 0,77грн должна быть у нас цена, а она в 2 раза дороже
kentavr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1387
З нами з: 21.11.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 178 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 22:38

Вот ссылка с полной версией статьи, в т.ч. и с данными эксперта - https://ukranews.com/news/582418-ukrayn ... py-nkrehku

Интересно, что эксперт не придумал стоимость "1,29 грн/кВт-час", он взял эту цифру из данных НКРЭКУ (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) - https://www.slideshare.net/NKREKP/2018-eng-113218230
yanyura
 
Повідомлень: 3854
З нами з: 09.01.09
Подякував: 912 раз.
Подякували: 756 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 22:49

Re: Де в Європі найбільше платять за електроенергію

1.29 :? теперь понятно почему у нас госстат рисует такую низкую инфляцию уже который год, а по кошельку чувствую, что у меня инфляция раза в два больше чем от той что рисует госстат.
Михалыч
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 01.03.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 22:52

Почему цены на электричество сравнивают как налоги в разных странах? Если это не налог, то пусть нам себестоимость производства 1 квт. сначала сообщат!
13dmitr132014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18
З нами з: 18.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 22:59

  13dmitr132014 написав:Почему цены на электричество сравнивают как налоги в разных странах? Если это не налог, то пусть нам себестоимость производства 1 квт. сначала сообщат!


Средняя себестоимость производства, это такое, что не равноценно у нас и у них не только из за з/п и прочих расходов которые у них выше и так же входят в себестоимость, тогда надо смотреть и на структуру, например в Германии очень высокая доля т.н. зеленой энергетики (ветряки и солнечные батареи) у которых себестоимость производства в силу дороговизны оборудования на единицу вырабатываемой энергии очень высокая и это осознанный выбор немцев, а в Украине основной производитель это атомная и гидро энергетика где себестоимость производства низкая.

P.S. о статье по сути-нас в очередной раз пытаются убедить, что мы живем не так уж и хреново как мы думаем :mrgreen: и чем будут ближе выборы тем больше будет подобных вбросов и кидания костей лохторату :wink:
Михалыч
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 01.03.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 280 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ЄЦБ розповіли, звідки чекати наступної кризи в Європі
R2 » Сер 05 вер, 2018 21:01
3 120
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 19:02
myshapiton
В Європі за 2018 рік нарахували понад мільйон проданих...
R2 » Нед 02 вер, 2018 16:00
1 96
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 вер, 2018 16:00
avax
Найбільше персиків за півроку Україна продала Болгарії...
R2 » Нед 26 сер, 2018 08:53
8 517
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 сер, 2018 17:25
Sommer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.