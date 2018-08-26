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Представлено концепт плавучого
міста зі сміття, яке...

Представлено концепт плавучого міста зі сміття, яке...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 09 вер, 2018 20:50

Представлено концепт плавучого міста зі сміття, яке...

Пропонуємо до обговорення:
Дизайн-студія Freischärler представила концепт міста, всі будівлі в якому створені з перероблених відходів, а саме воно дрейфує в океані.

Дивися повний текст Представлено концепт плавучого міста зі сміття, яке допоможе очистити океан від пластику (фото).
R2
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