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Представлено концепт плавучого міста зі сміття, яке...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 09 вер, 2018 20:50
Пропонуємо до обговорення:
Дизайн-студія Freischärler представила концепт міста, всі будівлі в якому створені з перероблених відходів, а саме воно дрейфує в океані.
Дивися повний текст Представлено концепт плавучого міста зі сміття, яке допоможе очистити океан від пластику (фото)
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