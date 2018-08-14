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Макрон має намір закрити всі ТЕЦ у Франції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 07:52
Пропонуємо до обговорення:
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір закрити всі теплоелектростанції (ТЕЦ) в країні.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 07:53
А як будуть балансувати? Маневрувати АЕС?
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Додано: Пон 10 вер, 2018 08:46
молодцы, еще бы ДВС начали душить поактивнее
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