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Макрон має намір закрити
всі ТЕЦ у Франції

Макрон має намір закрити всі ТЕЦ у Франції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 07:52

Макрон має намір закрити всі ТЕЦ у Франції

Пропонуємо до обговорення:
Президент Франції Еммануель Макрон заявив про намір закрити всі теплоелектростанції (ТЕЦ) в країні.

Дивися повний текст Макрон має намір закрити всі ТЕЦ у Франції.
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А як будуть балансувати? Маневрувати АЕС?
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молодцы, еще бы ДВС начали душить поактивнее
trololo
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