RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Накопичувальні пенсії: ПФУ
розповів про перебіг реформи

Накопичувальні пенсії: ПФУ розповів про перебіг реформи
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 08:13

Накопичувальні пенсії: ПФУ розповів про перебіг реформи

Пропонуємо до обговорення:
Накопичувальні пенсії мають запрацювати з 1 січня 2019 року.

Дивися повний текст Накопичувальні пенсії: ПФУ розповів про перебіг реформи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84363
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 08:14

Знову кидалово від влади. Маю гіркий досвід накопичувальної пенсії. Відраховувати. Потім фонд закрився передали далі і т.д. Гроші фіг вертають. І що було 1 грн при курсі 12 грн. Дол і що зараз.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 76
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Rondo, Подолянин і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Витрати на пенсії з початку року зросли на 64 млрд грн
R2 » П'ят 07 вер, 2018 15:06
2 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 вер, 2018 15:43
Дикий не Дикий
Коли українці отримають пенсії за вересень
R2 » Вів 04 вер, 2018 18:31
9 448
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 вер, 2018 16:12
sequence
Фіксований дефіцит ПФУ дозволяє збільшувати пенсії -...
R2 » Сер 05 вер, 2018 09:24
2 70
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 вер, 2018 09:29
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.