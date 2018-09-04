Накопичувальні пенсії мають запрацювати з 1 січня 2019 року.
Дивися повний текст Накопичувальні пенсії: ПФУ розповів про перебіг реформи.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 08:13
Накопичувальні пенсії: ПФУ розповів про перебіг реформи
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Дивися повний текст Накопичувальні пенсії: ПФУ розповів про перебіг реформи.
Додано: Пон 10 вер, 2018 08:14
Знову кидалово від влади. Маю гіркий досвід накопичувальної пенсії. Відраховувати. Потім фонд закрився передали далі і т.д. Гроші фіг вертають. І що було 1 грн при курсі 12 грн. Дол і що зараз.
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