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Український фермер має планувати
свої інвестиції на 3-5...

Український фермер має планувати свої інвестиції на 3-5...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 09:00

Український фермер має планувати свої інвестиції на 3-5...

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Український фермер має планувати свої інвестиції на 3-5 років уперед - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 09:00

В стране уже давным давно сформировались огромные латифундии которые и производят львиную долю продукции на экспорт а это базарное чувырло все бредит какими то фермерами.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 11:52

Re: Український фермер має планувати свої інвестиції на 3-5.

Планирование в фермерство это все равно что перед половым актом запланировать ребенка мальчика с голубыми глазами, черными волосами, губки бантиком и из-за ножки чтобы дай бог как видно было.
Грося забыл взять поправку на ветер, вернее на дождь, на его отсутствие и присутствие. Лично я в прошлом году не планировал что арбузы будут такими дорогими. Умники с госпланом.
p_a_l
 
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