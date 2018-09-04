Про це під час години запитань до уряду сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Український фермер має планувати свої інвестиції на 3-5 років уперед - Гройсман.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 09:00
Український фермер має планувати свої інвестиції на 3-5...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український фермер має планувати свої інвестиції на 3-5 років уперед - Гройсман.
Додано: Пон 10 вер, 2018 09:00
В стране уже давным давно сформировались огромные латифундии которые и производят львиную долю продукции на экспорт а это базарное чувырло все бредит какими то фермерами.
Додано: Пон 10 вер, 2018 11:52
Re: Український фермер має планувати свої інвестиції на 3-5.
Планирование в фермерство это все равно что перед половым актом запланировать ребенка мальчика с голубыми глазами, черными волосами, губки бантиком и из-за ножки чтобы дай бог как видно было.
Грося забыл взять поправку на ветер, вернее на дождь, на его отсутствие и присутствие. Лично я в прошлом году не планировал что арбузы будут такими дорогими. Умники с госпланом.
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