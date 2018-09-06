Золотовалютні резерви (ЗВР) Білорусі на 1 вересня 2018 року склали $7 млрд 246,4 млн, повідомляє Національний банк країни (НББ) з посиланням на попередні дані.
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Додано: Пон 10 вер, 2018 09:38
Білорусь продовжує відновлювати золотовалютні резерви
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Дивися повний текст Білорусь продовжує відновлювати золотовалютні резерви.
Додано: Пон 10 вер, 2018 09:38
Даа , отношение ЗВР к суммам для погашения даже выше нашего. Так что не все благополучно и в белорусской экономике.
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