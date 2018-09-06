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Білорусь продовжує відновлювати
золотовалютні резерви

Білорусь продовжує відновлювати золотовалютні резерви
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 09:38

Білорусь продовжує відновлювати золотовалютні резерви

Пропонуємо до обговорення:
Золотовалютні резерви (ЗВР) Білорусі на 1 вересня 2018 року склали $7 млрд 246,4 млн, повідомляє Національний банк країни (НББ) з посиланням на попередні дані.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 09:38

Даа , отношение ЗВР к суммам для погашения даже выше нашего. Так что не все благополучно и в белорусской экономике.
otg
 
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