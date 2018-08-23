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В українських банках дозволили
говорити і оформляти...

В українських банках дозволили говорити і оформляти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 09:39

В українських банках дозволили говорити і оформляти...

Пропонуємо до обговорення:
Мовне питання стало предметом обговорення на фінансовому ринку України. Порушило його Міністерство культури, яке звернулося до нацбанку, і регулятор надав пояснення з цього приводу.

Дивися повний текст В українських банках дозволили говорити і оформляти документи різними мовами.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 09:39

Що за темнобіснування. Якщо банку зручно тримати штат перекладачів з усіх мов світу, то, звісно, нехай тримає. Але ж питання в тому, що банк зобов'язаний спілкуватися з клієнтами українською, а решта мов - за бажання клієнта та за можливості банку.
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 10:53

"При цьому людям дозволяється оформляти в банках документи не тільки українською, але й іншими мовами." немає такого в листі НБУ. Це видумка автора статті.
avmelnichuk
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 11:51

Какого ***??? Только на украинском!!!
optyma33
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:20

неужели в НБУ появились здравомыслящие люди?...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:26

Cler, та не - выборы близко и нужно подлизаться с русскоговорящему населению. А там можно выпустить еще одно письмо - что мол т.к. нет возможности, то и общайтесь только на украинском.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:40

Яким ідіотом треба бути,щоб не вміти заповнити платіжку чи анкету українською ? ...
maxprofit
 
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