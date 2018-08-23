|
|
|
В українських банках дозволили говорити і оформляти...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 вер, 2018 09:39
Пропонуємо до обговорення:
Мовне питання стало предметом обговорення на фінансовому ринку України. Порушило його Міністерство культури, яке звернулося до нацбанку, і регулятор надав пояснення з цього приводу.
Дивися повний текст В українських банках дозволили говорити і оформляти документи різними мовами
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84382
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 10 вер, 2018 09:39
Що за темнобіснування. Якщо банку зручно тримати штат перекладачів з усіх мов світу, то, звісно, нехай тримає. Але ж питання в тому, що банк зобов'язаний спілкуватися з клієнтами українською, а решта мов - за бажання клієнта та за можливості банку.
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 1437
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 вер, 2018 10:53
"При цьому людям дозволяється оформляти в банках документи не тільки українською, але й іншими мовами." немає такого в листі НБУ. Це видумка автора статті.
-
avmelnichuk
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 вер, 2018 11:51
Какого ***??? Только на украинском!!!
-
optyma33
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 17.08.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 вер, 2018 12:20
неужели в НБУ появились здравомыслящие люди?...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2237
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 601 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 вер, 2018 12:26
Cler, та не - выборы близко и нужно подлизаться с русскоговорящему населению. А там можно выпустить еще одно письмо - что мол т.к. нет возможности, то и общайтесь только на украинском.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
-
RomanTik
-
-
- Повідомлень: 2062
- З нами з: 06.01.16
- Подякував: 4757 раз.
- Подякували: 438 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 вер, 2018 12:40
Яким ідіотом треба бути,щоб не вміти заповнити платіжку чи анкету українською ? ...
-
maxprofit
-
-
- Повідомлень: 642
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 648 раз.
- Подякували: 61 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|