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Експерти назвали плюси
реєстру одержувачів субсидій

Експерти назвали плюси реєстру одержувачів субсидій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 10:07

Експерти назвали плюси реєстру одержувачів субсидій

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом ситуація з субсидіями в Україні стає однією з найбільш обговорюваних

Дивися повний текст Експерти назвали плюси реєстру одержувачів субсидій.
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 10:07

Субсидии изначально были придуманы для того, чтобы завуалировать грабительские цены на коммуналку. Из получателей субсидии 30-50% живут роскошно, имеют левые доходы и в субсидии не нуждается. От субсидий больше всего пострадали люди с белой зарплатой. У них власть полностью потеряла доверие. Это полный абсурд, когда люди ездят на престижных авто, имеют крутой ремонт за десятки тысяч долларов и получают субсидию. И власти это выгодно, потому что путём грабительских цен на газ и услуги олигархи обдирают оставшуюся часть населения, которая живёт на официальную зарплату. Полгода осталось потерпеть...
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 11:17

"Пол года ..." - не смешно. И что будет через пол - года? Даже в самом забытом уголке страны многие люди до 50-ти мечтают уехать в другие страны. Ничего не будет ни через пол-года, ни через десять по пол-года. Все тоже будет.
vladimir_id
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