|
|
|
Російський рубль вперше за два з половиною роки впав до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 вер, 2018 11:37
Пропонуємо до обговорення:
В ході торгів на Московській біржі вранці в понеділок, 10 вересня, курс американської валюти досяг позначки в 70 рублів. Це відбулося вперше з березня 2016 року.
Дивися повний текст Російський рубль вперше за два з половиною роки впав до 70 за долар
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84382
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 10 вер, 2018 11:37
А наличку реально купить почем?
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1271
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 вер, 2018 11:52
Все идет к тому, что Россия будет полностью отрезана от возможности привлекать и размещать средства в долларе, что создаст серьезный дефицит валюты, необходимой для финансирования инвестиций российского бизнеса и государства.
На критический импорт хватать то будет - сальдо внешней торговли у них положительное, а вот на долгосрочное инфраструктурное строительство - нет.
-
z_temp
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 10.09.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 вер, 2018 12:28
На сайтах обменниках дешевле 71 руб 16 коп/S нету!
-
Nikolasha
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 30.07.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|66
|
|
|9
|634
|
|
|2
|243
|
|