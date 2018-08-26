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Російський рубль вперше за два
з половиною роки впав до...

Російський рубль вперше за два з половиною роки впав до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 11:37

Російський рубль вперше за два з половиною роки впав до...

Пропонуємо до обговорення:
В ході торгів на Московській біржі вранці в понеділок, 10 вересня, курс американської валюти досяг позначки в 70 рублів. Це відбулося вперше з березня 2016 року.

Дивися повний текст Російський рубль вперше за два з половиною роки впав до 70 за долар.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 11:37

А наличку реально купить почем?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 11:52

Все идет к тому, что Россия будет полностью отрезана от возможности привлекать и размещать средства в долларе, что создаст серьезный дефицит валюты, необходимой для финансирования инвестиций российского бизнеса и государства.

На критический импорт хватать то будет - сальдо внешней торговли у них положительное, а вот на долгосрочное инфраструктурное строительство - нет.
z_temp
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 вер, 2018 12:28

На сайтах обменниках дешевле 71 руб 16 коп/S нету!
Nikolasha
 
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